Sainte-Marie s'apprête à évacuer le centre-ville

Les autorités municipales, à la sortie d'une réunion d'urgence, indiquent que le niveau de la rivière Chaudière monte de 20 cm par heure. Le centre-ville de Sainte-Marie risque fort de se retrouver en partie sous l'eau alors que l'inondation devrait atteindre le niveau 0-100 ans.

Selon le maire, 250 citoyens vivraient actuellement dans la zone critique visée par l'ordre d'évacuation.

On ne veut pas prendre de chance. [...] On dit à la population préparez-vous, ramassez vos biens, prenez pas de chance. Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie

Le centre-ville de Sainte-Marie se remet encore difficilement de la dernière crue printanière. Des bâtiments abandonnés qui attendent la démolition parsèment encore le secteur, lourdement affecté par les inondations.

Le centre-ville de Sainte-Marie se remet encore difficilement de la dernière crue printanière. Photo : Radio-Canada

On ne veut pas vivre ce qu’on a vécu en avril dernier et aller chercher des gens en chaloupe. [...] On va être insistant pas mal. On va être assez ferme. On va insister fortement pour que les gens quittent leurs résidences. Gaétan Vachon

Pannes de courant et routes fermées

Plus de 50 000 clients étaient sans électricité, vendredi en début d'après-midi, dans la région de Chaudière-Appalaches en raison des intempéries. Hydro-Québec s’affaire à rétablir la situation.

Nous ne sommes pas en mesure de donner de délai de rétablissement précis pour chaque endroit. La priorité de nos équipes est de travailler à rétablir le service le plus rapidement possible. Hydro-Québec, par voie de communiqué

Le Ministère des Transports a également procédé à la fermeture partielle ou complète de sections touchées par la situation. Les usagers de la route peuvent consulter le Québec 511 pour suivre l’évolution.

Ailleurs en Beauce

Les pluies abondantes des dernières heures ont également causé des inondations à Saint-Georges, Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville

C’est un peu triste pour l’ensemble de la population, déplore le coordonnateur adjoint aux mesures d'urgence de Beauceville, Paul Morin. Tout le monde aurait besoin d’une pause.

La rivière Chaudière a débordé suite aux pluies abondantes dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Quelques routes ont également connu des affaissements en raison des pluies.

On anticipe une hausse locale encore. On devrait demeurer dans le niveau des inondations moyennes aujourd’hui , ajoute Paul Morin.

La route 173 a été complètement fermée dans le secteur des Rapides du Diable en raison d’un glissement de terrain. Des dommages importants causés par le débordement d’un ruisseau ont également été rapportés sur la chaussée.

La route 173 est fermée dans le secteur des Rapides du Diable au nord de la 53e Rue. Photo : Radio-Canada / PIERRE-ALEXANDRE BOLDUC

À Saint-Georges, l'avis d'évacuation qui avait été émis ce matin pour une soixantaine de résidents d'un parc de roulottes a finalement été levé.

Plus tôt, un poste de commandement a été mis en place dans la municipalité pour surveiller la montée des rivières Chaudière et Famine. Une dizaine de résidences ont subi des inondations mineures dans l'est de la ville, en raison du débordement de ruisseaux isolés.

Une poignée de commerces situés le long de la 1ère avenue ont aussi connu des dommages en raison de l'eau. Les pannes de courant ont rendu inefficaces les pompes automatiques, laissant les averses pénétrées à l'intérieur de quelques magasins.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc et Pascal Poinlane