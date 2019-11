Vol de données chez Desjardins : tous les membres particuliers touchés

Selon les enquêteurs de la SQ, c’est 1,5 million de clients de plus, soit l’ensemble des particuliers qui détiennent un compte chez Desjardins, qui ont vu leurs informations personnelles compromises par ce vol de données à grande échelle.

Ce que nous annonçons n'est pas une nouvelle fuite, a tenu à préciser Guy Cormier. Il s'agit d'une mise à jour sur la même fuite faite par un individu malveillant.

En juin dernier, la direction du Mouvement Desjardins a annoncé qu’un de ses employés avait volé les données personnelles de 2,7 millions de membres et de plus de 173 000 entreprises, soit 40 % des clients du groupe financier.

Selon Desjardins, des millions de noms, prénoms, dates de naissance, numéros d'assurance sociale, adresses, numéros de téléphone, courriels ainsi que d'autres renseignements portant sur les habitudes transactionnelles et les produits bancaires détenus par ses clients avaient été transmis illégalement à des tiers.

Comme en juin, ni les mots de passe, ni les questions d’identification, ni les codes secrets n’ont été compromis par cette fuite de renseignements , a rappelé le président de Desjardins.

Hier, de nouveaux éléments nous ont été communiqués. […] Selon la Sûreté du Québec, ce sont les 4,2 millions, donc tous les membres particuliers, qui sont touchés par la fuite de renseignements. Guy Cormier, président du Mouvement Desjardins

Guy Cormier répond aux questions des journalistes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La Sûreté du Québec avait arrêté l’employé en question pour l’interroger, mais l’avait libéré peu de temps après sans donner davantage de détails. Cet ex-employé est toujours le seul suspect ayant travaillé chez Desjardins impliqué dans cette affaire, a précisé vendredi la direction du Mouvement dans un communiqué.

Pour protéger sa clientèle contre les fraudes et les vols d'identité, Desjardins avait réagi en lançant en juillet un gigantesque plan de protection et de surveillance des données personnelles de ses membres avec la collaboration de la firme Equifax qui fut rapidement débordée par le flot de demandes généré par cette mesure qui a coûté plus de 70 millions de dollars.

La protection d'Equifax étendue à tous les membres

Considérant l’ampleur inédite de ce vol d’informations, la direction de Desjardins réitère dans un communiqué que tous ses membres sont protégés par son plan de protection qui compense notamment les sommes qui pourraient être volées à ses membres lors de fraude ou de vols d’identité.

Desjardins ajoute que le service de surveillance du crédit de la compagnie Equifax, qui n'était offert à l'origine qu'aux membres touchés par le vol, sera désormais étendu à l'ensemble de ses clients.

Dès la semaine prochaine, les codes d'activation du service de surveillance du crédit d'Equifax seront graduellement transmis aux membres qui n'ont pas déjà reçu de lettre à la suite de l'annonce du 20 juin, par l'entremise de la boîte de messages AccèsD , peut-on lire dans le communiqué de Desjardins.

Les membres intéressés à consulter leur dossier de crédit Equifax, incluant la réception d'alertes lors d'activités dans leur dossier de crédit, devront activer leur code d'ici le 30 avril 2020 , prévient Desjardins.

Un groupe d'entreprises ciblé par les enquêteurs

À la mi-octobre, des informations transmises à Radio-Canada révélaient que des entreprises de la région de Québec qui oeuvrent dans les secteurs du secteur des prêts personnels, du financement hypothécaire et de l'assurance étaient ciblées par des enquêteurs de la Sûreté du Québec relativement au vol de données chez Desjardins.

Selon nos sources, les dirigeants de ces entreprises avaient été interrogés par les enquêteurs après avoir obtenu des données personnelles qui proviendraient du Mouvement Desjardins. Ces données auraient été utilisées pour mieux cibler leur clientèle.

Au moins une demi-douzaine de perquisitions ont été menées en septembre dans la région de Québec en lien avec cette affaire, selon la Sûreté du Québec. Une autre perquisition avait aussi été menée en juin par le Service de police de Laval, assisté de la Sûreté du Québec, dans une entreprise de prêts personnels de Montmagny.