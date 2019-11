Une vingtaine de véhicules dans un accident à Val-d’Or

La route 113 est également fermée de l'intersection de la route 117 jusqu'à Lebel-sur-Quévillon, ainsi qu'entre Miquelon et Chapais. Le MTQ est en train de sécuriser la portion sud de la route 113 pour permettre aux automobilistes circulant sur la route 117 d'emprunter un détour par Barraute.

Heureusement, personne n'a été blessé et les véhicules légers ont pu être déplacés. Il reste cependant plusieurs véhicules lourds sur les lieux et les dégager pourrait prendre encore plusieurs heures, selon Luc Adam, porte-parole du ministère des Transports.

« Il s'est présenté des véhicules lourds sur le site, et puis on ne pouvait pas assurer l'entretien parce que la route était fermée. Ce qui arrive, c'est que la route est très glissante et les véhicules lourds, ça va prendre plusieurs heures à tout dégager. On parle d'une quinzaine de véhicules lourds sur le site », précise-t-il.

L'accident est survenu ce matin au kilomètre 500, entre Louvicourt et Val-d’Or, selon la Sûreté du Québec.

Des dizaines de véhicules sont immobilisés en bordure de la route 117. Les différents services d'urgence ont été dépêchés sur les lieux en raison d'un déversement. Un poids lourd a également fait une sortie de route. L'accident a impliqué trois poids lourds et plusieurs véhicules. L'accident est survenu entre Louvicourt et Val-d'Or, au kilomètre 500. La Sûreté du Québec rapporte qu'une vingtaine de véhicules auraient été impliqués dans le carambolage.

La Sûreté du Québec rapporte qu'une vingtaine de véhicules auraient été impliqués dans le carambolage.

Trois poids lourds et plusieurs véhicules seraient accidentés. Selon Nancy Fournier, de la Sûreté du Québec, l'accident n'aurait causé aucun blessé grave.

Un déversement de diesel a eu lieu dans ce carambolage.