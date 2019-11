Le vent se lève au Bas-Saint-Laurent

Les employés de plusieurs municipalités interviennent présentement pour ramasser des branches d'arbres, des débris et poubelles projetés sur la chaussée.

Les pompiers et les policiers sont mobilisés pour éteindre des débuts d'incendie en raison d'arbres tombés sur des fils électriques.

La rue Témiscouata à Rivière-du-Loup a été bloquée à la suite d'une chute d'un arbre mature au milieu de la voie publique.

Une équipe de pompier évalue présentement la structure de l'église Saint-Patrice à Rivière-du-Loup à des fins de préventives.

Le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec explique que les abris de voiture mal attachés sont une source de préoccupation pour les forces de l'ordre depuis le début de l'après-midi.

Le coordonnateur municipale de la sécurité civile et directeur du service de sécurité incendie à la ville de Rivière du Loup, Éric Bérubé, invite les citoyens à limiter leurs déplacements pour les prochaines heures.

Les nuages ont déjà déversé plus de 50 millimètres de pluie en moins de 24 heures. Les météorologues s'attendent à ce que les précipitations dépassent 60 millimètres d'ici la fin de la journée vendredi.

Les vents du nord-est à 50 km/h ont changé radicalement de direction en mi-journée. Un phénomène météo qui a provoqué des rafales importantes, comme l'explique le météorologue Alexandre Parent, d'Environnement et Changement climatique Canada.

Cet après-midi, on aura des vents du sud-ouest et on pourrait avoir des rafales qui pourraient aller jusqu'à 100 km/h. C'est cet après-midi et ce soir où on aura les vents les plus intenses.

Alexandre Parent, météorologue, Environnement Canada