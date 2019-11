Des Micmacs créent des récifs artificiels pour stimuler la vie marine

Des plongeurs descendront 50 blocs dans une zone où des espèces envahissantes et la pêche commerciale ont perturbé l’écosystème nécessaire à la survie d’espèces comme le homard et autres crustacés et mollusques.

Il s’agit de la première phase de ce projet. Le printemps prochain, ils comptent déposer 150 blocs additionnels dans l’anse Moodie, au large de la Première Nation Pictou Landing.

Ces deux endroits ont été choisis parce qu’ils ont une importance culturelle pour les communautés autochtones de la région, explique Christian Francis, coordonnateur du projet pour le compte du Fonds de restauration côtière.

Christian Francis est coordonnateur du projet. Photo : CBC/Phlis McGregor

Des membres du groupe de conservation au sein de la Condédération des Micmacs de la Nouvelle-Écosse continentale ont passé l’été à fabriquer ces gros blocs de béton, qui pèsent de 70 à 90 kilogrammes chacun.

Il s’agissait d’un travail ardu et il leur reste des défis. Ils devront charger les blocs sur un bateau et naviguer pendant une heure, 45 minutes, jusqu’à la zone qu’ils ont choisie.

Nous avons utilisé un système avancé de barre pour béton armé, des brouettes et nos bras [pour déplacer les blocs], mais pour le déploiement de cette fin de semaine, nous avons loué une grue [...] , explique M. Francis.

Un précédent

Il estime que ce projet est l’un des plus ambitieux du genre entrepris jusqu’ici dans la province. Une initiative similaire avait été mise en oeuvre en 2013, dans le port d’Halifax.

Les récifs artificiels créés par les blocs servent d'abri à des espèces marines et favorisent la croissance d’algues, une composante essentielle des écosystèmes marins, selon le groupe écologiste Clean Foundation, qui aide notamment les Premières Nations à faire face aux changements climatiques.

Le projet a été accueilli avec enthousiasme par les autochtones du comté de Pictou, affirme Christian Francis. Plusieurs d’entre eux y ont d’ailleurs travaillé.

Les récifs artificiels seront créés dans deux zones du détroit de Northumberland situées près de communautés autochtones du comté de Pictou. Photo : CBC/David Laughlin

Un suivi

D'ici quelques années, une équipe de plongeurs vérifiera l’état des récifs artificiels pour s’assurer qu’ils remplissent bien leur fonction.

Dans l’avenir, M. Francis souhaite que la même méthode soit utilisée pour réparer les dommages aux écosystèmes faits par certains projets de construction. Les promoteurs seraient tenus de financer la reconstruction d’habitats endommagés, envisage-t-il.