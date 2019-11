Dame Nature n'en a pas fini avec l'Estrie. Après les fortes pluies qui se sont abattues sur la région jeudi et vendredi matin, ce sont des « vents violents » qui pourraient souffler au cours de la journée, prévient Environnement Canada.

Près de 25 000 ménages étaient toujours privés de courant vendredi matin en raison notamment des nombreux arbres et des branches qui se sont affaissés sur des fils électriques. À Sherbrooke, plus de 1000 ménages manquent d'électricité principalement dans les secteurs de Rock Forest et Saint-Élie. Plusieurs pannes isolées ont été répertoriées également.

De son côté, la Ville de Magog indique que plusieurs secteurs, dont le sud de la rivière Magog, le centre-ville, le quartier des Tisserands et la rue Belvédère sont aussi touchés par des pannes d’électricité.

Vers 13 heures vendredi, il était par ailleurs toujours impossible de préciser le moment où ces pannes seraient rétablies.

Plusieurs véhicules ont également été endommagés par des branches fracassées par le vent vendredi.

Des arbres se sont affaissés sur les toitures de certaines résidences de la région.

L'organisme indique que des vents du sud-ouest pourraient souffler jusqu'à 100 kilomètres à l'heure au cours de la journée.

« Les bâtiments pourraient être endommagés (bardeaux de toiture, fenêtres brisées). Le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages », note Environnement Canada, qui rappelle qu'un avertissement de vent est émis « lorsqu'il y a un risque important que des vents destructeurs soufflent ».

Un sapin s'est affaissé sur un fil électrique à Saint-Camille, en Estrie. Photo : Photo fournie

Les forts vents ont notamment soufflé l'abri-soleil de Samuel Chabot dans sa piscine.

Il ventait pas mal. Il y a eu un espèce de coup de vent et ç'a levé avant de tomber dans la piscine. Ça va être dur à sortir de là... soulignait le résident du secteur de Brompton, à Sherbrooke.

Un abri-soleil a été soufflé par le vent dans une piscine dans l'arrondissement de Brompton, à Sherbrooke. Photo : Photo fournie

Depuis la nuit de vendredi, de nombreuses municipalités de l'Estrie sont mobilisées pour s'attaquer aux pannes de courant et aux risques d'inondation engendrés par les quantités d'eau tombées depuis jeudi.