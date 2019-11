Retrouvés après 5 nuits en forêt grâce à un message gravé dans la neige

Deux personnes portées disparues en Colombie-Britannique ont été retrouvées saines et sauves jeudi, grâce à un message d’appel à l’aide gravé dans la neige qui a été repéré par un avion de sauvetage.

La voiture dans laquelle se trouvait Catherine Gibbons et Damon Brodeur est restée coincée sur une pente enneigée alors qu'ils étaient en route vers Invermere, près de la frontière albertaine.

N'ayant pas eu de leurs nouvelles depuis un moment, leurs familles ont alerté la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le couple a sorti une bâche orange et écrit HELP (« AU SECOURS ») dans la neige. Ils ont aussi tracé une flèche pointant vers l'endroit où ils se trouvaient, explique Steve Talsma, responsable des recherches et sauvetages de la vallée Columbia.

Cinq nuits se sont écoulées avant que le couple ne soit finalement retrouvé par les autorités.

Cabane à proximité

Catherine Gibbons et Damon Brodeur ont passé les premières nuits à dormir dans leur véhicule, mais ont heureusement trouvé une cabane à proximité leur permettant de se réchauffer et de s'approvisionner en vêtements et en nourriture.

S'ils n'avaient pas été préparés et que la cabane n'avait pas été à proximité, le résultat aurait pu être bien différent, croit M. Talsma.

Il exhorte les amateurs d'aventure à laisser un plan détaillé à leurs amis ou à leur famille avant de partir, même lorsqu'il s'agit d'un voyage en voiture. Surtout à cette période de l'année où les routes sont enneigées , dit-il.

Avec les informations de CBC