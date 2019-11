Projet de résidence pour aînés à Port-Cartier : la Ville veut aider les promoteurs

Une rencontre d’information et de consultation pour discuter de l’éventuelle construction d’une nouvelle résidence pour aînés à Port-Cartier a attiré plus de 200 personnes mercredi soir.

Il y avait plus ou moins 240 personnes, c’est un succès, ça prouve le besoin pour la ville de Port-Cartier d’une résidence pour personnes âgées à Port-Cartier afin de retenir nos gens à Port-Cartier , souligne Alain Thibault.

Alain Thibault préférerait qu'une entreprise privée réalise le projet plutôt qu'un organisme à but non lucratif (OBNL). Ça rallonge un OBNL, c’est long comme processus, ça demande beaucoup d’implication de bénévole, tout ça… c’est sûr qu’on voudra plus y aller avec un privé et l’accompagner là-dedans , explique le maire.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Selon une étude de marché, il y aurait un besoin pour environ 70 appartements pour personnes âgées avec des services, rappelle le maire Thibault.

Je fais affaire à l’heure actuelle avec trois promoteurs, le degré d’intérêt n’est pas le même pour chaque promoteur, c’est sûr, on en a un qui est très, très, intéressé. Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Joint au téléphone après son entrevue à Bonjour la Côte vendredi matin, Alain Thibault a refusé d’identifier les promoteurs avec lesquelles la ville est en discussion à ce sujet pour ne pas nuire au dossier et garder la confidentialité .

Le maire de Port-Cartier souhaite que le prix des loyers soit abordable.

Il faut qu’il y en ait pour tout le monde, tous les portefeuilles. Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Un couple d'aînés examinant ses finances Photo : iStock

Par ailleurs, l’administration municipale veut limiter son investissement dans le projet.

C’est le promoteur qui va arriver ici avec l’argent, ce n’est pas nous qui va avancer les fonds , indique Alain Thibault. Le maire reconnaît toutefois que même avec un partenaire privé, un tel projet risque de ne pas se faire à coût nul pour la municipalité. C’est sûr que l’on a des programmes de crédits de taxes et on va les accompagner là-dedans en leur amenant les services , enchaîne le maire.

Le programme de crédits de taxes actuellement en vigueur à Port-Cartier permet de consentir un congé de taxes de 100% pour les trois premières années après la construction et de 50% pour les deux années suivantes.

La Ville et Développement économique Port-Cartier seront de la partie pour accompagner les promoteurs, fait valoir Alain Thibault.

Avec les informations de Bis Petitpas et François Robert