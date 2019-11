Pannes d’électricité en Abitibi-Témiscamingue en raison des vents et de la neige

Plus de 3000 clients d’Hydro-Québec sont privés d’électricité, ce matin, en Abitibi-Témiscamingue, en raison des vents violents et de la neige qui balaient la région.

Le secteur du Témiscamingue est le plus touché, avec plus de 1100 clients qui sont privés de courant.

Joanne Boissonneault, conseillère Relations avec le milieu chez Hydro-Québec, indique que plusieurs municipalités de l'Abitibi-Témicamingue sont touchées.

Ce matin il y avait 3090 clients qui étaient sans électricité, on parle de 152 en Abitibi, précise-t-elle. Ça couvre la municipalité de La Corne et de Saint-Marc-de-Figuéry. Dans la Vallée-de-l'Or, c'est 70 clients principalement à Val-d'Or. On a 14 clients pour Rouyn-Noranda qui n'ont pas d'électricité non plus. La plus grosse partie est au Témiscamingue, avec 2446 clients.

En tout, plus de 100 000 Québécois sont privés d'électricité ce matin.