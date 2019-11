Des familles inquiètes pour leur sécurité à Moncton déménagent

Vols, vandalisme, trafic de drogues, la criminalité à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pousse des résidents à quitter la ville pour s’installer dans les municipalités voisines jugées plus calmes et accueillantes.

Émilie Gillis a grandi à Moncton. Aujourd’hui, elle ne reconnaît plus sa ville.

Longtemps passé, tu pouvais marcher n'importe où, n'importe quel temps, mais maintenant... , les choses ont changé, explique-t-elle.

Lorsque la fin de la journée approche, au travail, elle verrouille les portes de son salon de coiffure.

Quand tu es toute seule avec tes clientes, tu veux te sentir sécuritaire. Ça nous aide un peu , affirme Émilie Gillis. Et marcher jusqu'à nos chars le soir, je me sens mal à l'aise.

Émilie Gillis verrouille les portes au travail en fin de journée par précaution. Elle a décidé de déménager à Riverview. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Elle dit ressentir de la peur et de la nervosité en voyant l’état de son quartier. Le monde dans notre cour qui vient regarder pour chercher des choses ou voler peut-être.

C'est le coeur gros qu'elle a décidé de quitter Moncton. Elle déménage à Riverview.

Nausika Breau, une jeune mère, quitte aussi le centre-ville de Moncton. Elle a choisi de s’installer à Dieppe, une ville qu'elle juge plus accueillante.

Les voisins se sont fait casser dans leurs voitures, moi aussi. Il y avait toujours des choses qui se passaient dans le voisinage. C'est juste des choses que je ne veux pas exposer à mes petits , explique Mme Breau.

Plusieurs résidents du centre-ville de Moncton sont victimes de vandalisme, souligne Nausika Breau, qui a décidé de déménager à Dieppe. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

L’itinérance est aussi une source d’inquiétude au centre-ville de Moncton.

Tout de suite, on a des problèmes avec les sans-abris. On doit mettre des [planches] sur les fenêtres et portes pour s'assurer que les sans-abris ne viennent pas à l'intérieur. Donc, ça vient très difficile faire des visites , indique l’agente immobilière Caroline McGraw.

Caroline McGraw reçoit fréquemment des appels signalant que des personnes sans logement se sont réfugiées dans des propriétés à vendre.

J'aimerais bien mieux que les gens m'appellent pour l'acheter que pour des problèmes souvent hors de mon contrôle. Je n’ai aucun contrôle sur ce que les sans-abris et les jeunes vont faire ici , souligne Mme McGraw.

L'agente immobilière Caroline McGraw déplore la nécessité de placarder des maisons à vendre au centre-ville de Moncton. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Il y a à peine quelques jours, des sans-abris sont entrés dans une maison en brisant une fenêtre. Ils voulaient se réchauffer à l’intérieur. La maison est maintenant placardée comme plusieurs autres au centre-ville de Moncton.

Le problème, c'est les drogues et l'alcool. Si on ne guérit pas ça, ça ne va pas marcher , conclut Émilie Gillis.

D’après un reportage de Marielle Guimond