Des drones à pièces chinoises cloués au sol aux États-Unis

Le département américain de la Sécurité intérieure a interdit de vol ses drones fabriqués en Chine ou avec des composants chinois, des appareils soupçonnés par Washington d'être un risque pour la sécurité nationale.

Le secrétaire David Bernhardt réexamine le programme de drones du département et a ordonné que les drones fabriqués en Chine ou avec des composants chinois soient cloués au sol , a expliqué jeudi un porte-parole dans un communiqué, sans préciser la raison de ce réexamen. La directive ne concerne cependant pas les appareils actuellement utilisés pour des urgences, comme la lutte contre les incendies, les opérations de secours et les catastrophes naturelles qui pourraient menacer des vies et des biens , a-t-il précisé. Le département possède 810 drones, 786 fabriqués en Chine et 24 aux États-Unis avec des pièces chinoises. Du lot, 121 sont fabriqués par la firme chinoise DJI, numéro un dans cette technologie, avec 70 % du marché mondial. Les drones de département de la Sécurité intérieure sont notamment utilisés pour faire de la cartographie ou des études géologiques. Ils peuvent aussi être utilisés pour surveiller des infrastructures, comme des barrages ou des mines. La décision de clouer les appareils au sol reflète l'inquiétude grandissante de l'administration Trump envers la possibilité que des technologies chinoises soient utilisées pour faire de l'espionnage aux États-Unis. Plus tôt cette année, le département a dit être très préoccupé par les produits technologiques qui introduisent des données américaines sur le territoire d'un État autoritaire et permettent à ses services de renseignement d'accéder librement à ces données ou en abusent d'une autre manière . En septembre, un comité transpartisan de sénateurs américains a déposé un projet de loi qui interdirait aux agences fédérales d'utiliser des drones construits ou assemblés dans des pays présentant des risques pour la sécurité nationale, dont la Chine. L'armée américaine interdit pour sa part l'utilisation des drones de DJI depuis 2017 pour des raisons de sécurité. Une mentalité de guerre froide , dénonce Pékin La décision a été mal accueillie à Pékin, où le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Geng Shuang, a soutenu qu'elle semblait tout droit sortie d'une mentalité de guerre froide . Il a exhorté Washington à cesser d'exagérer la prétendue menace chinoise . Nous espérons que les États-Unis pourront offrir un environnement équitable et non discriminatoire aux entreprises chinoises. Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères DJI a pour sa part assuré qu'elle allait collaborer avec le département de la Sécurité intérieure pendant le réexamen, afin que les drones puissent continuer d'aider les travailleurs fédéraux à mener leurs opérations vitales . La compagnie affirme qu'elle a toujours travaillé avec le département de la Sécurité intérieure afin de créer un environnement sécuritaire qui répond à ses exigences rigoureuses . Un porte-parole de DJI a cependant déclaré à l'AFP que la compagnie était très déçue de la tournure des événements. Fondée en 2006 à Shenzhen par un jeune passionné de modélisme, DJI n'a aucun concurrent de poids côté américain, après le retrait de la firme californienne GoPro de ce marché. Pour répondre aux inquiétudes américaines, la compagnie a déjà proposé d'assembler plus de drones aux États-Unis, et aussi de produire une version gouvernementale de ses appareils, qui protégerait plus étroitement les données recueillies, en empêchant par exemple la transmission sans fil. Au nom de la sécurité nationale, l'administration Trump a déjà interdit aux entreprises américaines de vendre des équipements de pointe à Huawei, soupçonné d'espionnage au profit de Pékin. La compagnie rejette ces accusations. La décision du département de la Sécurité intérieure a été annoncée alors que Washington et Pékin sont engagés depuis 18 mois dans une guerre commerciale, dans un contexte de rivalité technologique. À lire également : Pour faire voler un drone, il vous faudra désormais un permis

