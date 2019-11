Forts vents : pannes d'électricité, fermetures d'écoles et annulations de service

De forts vents causent d'importantes pannes d'électricité dans la région de l'Outaouais, d'Ottawa et l'est ontarien vendredi matin. Des écoles de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais sont fermées pour la journée.

Dans l'est ontarien, ce sont plus de 20 000 clients de Hydro One qui se réveillent dans le noir ce vendredi.

À Ottawa, plus de 500 clients sont privés d'électricité dans les secteurs de Louiseize, Ramsayville, Thunder, Farners Way et Piperville, selon Hydro-Ottawa.

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, ce sont plus de 3000 clients qui se retrouvent sans électricité dans le secteur d'Aylmer à Gatineau. Ailleurs dans la ville, une centaine de clients sont touchés.

À Shawville, 562 clients sont sans électricité.

Hydro-Québec signalait en début de journée, vendredi, que dans la province près de 106 000 de ses clients étaient privés d'électricité, dont près de 27 000 en Montérégie, plus de 20 000 dans chacune des régions des Cantons-de-l'Est et de l'île de Montréal près de 14 000 dans Chaudière-Appalaches et une dizaine de milliers dans les Laurentides.

Il y a des secteurs touchés en Outaouais comme partout, mais l'Outaouais n'est pas la région la plus touchée, cela demeure l'Estrie , assure Francis Labbé porte-parole pour Hydro-Québec.

Fermetures d'écoles

Les écoles du Grand-Boisé, du Marais et de l’Amérique-Française ont dû fermer en raison d’une panne d’électricité majeure, selon la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO).

Nous demandons donc aux parents des élèves qui sont déjà arrivés à l’école de venir chercher leurs enfants dès que possible , a indiqué la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais dans un communiqué.

Des rafales à 115 km/h

Les forts vents sont majoritairement à l'origine des pannes.

Les vents forts brisent la végétation qui va s'abattre sur les fils , explique M. Labbé. Les équipes d'Hydro-Québec doivent donc dégager l'accès avant de procéder aux réparations.

Cela nécessite beaucoup de temps pour pouvoir intervenir dans une panne comme celle-là. On s'attend à ce que l'électricité soit rétablie en milieu de matinée dans le secteur Aylmer. Mais, on prévoit des rafales qui vont atteindre jusqu'à 115 km/h vers la fin de la matinée et ça va durer jusqu'au début ou milieu de l'après-midi. Ça risque d'être une journée extrêmement achalandée pour Hydro-Québec , a prévenu le porte-parole.

Des services perturbés

Par ailleurs, de légers retards ont été signalés sur la ligne 2 de l’O-Train en raison de branches d'arbres sur les rails.

Le traversier reliant Quyon, en Outaouais, à la rive ontarienne à l'ouest d'Ottawa n'est pas en service à cause des forts vents.

Enfin, aucun véhicule lourd n'est autorisé à un monter à bord des Traversiers Bourbonnais qui relient entre Masson-Angers et Cumberland, en raison des conditions météorologiques.

La Traverse Lefaivre-Montebello a appliqué les mêmes règles de sécurité.

Plus de détails à venir