L'accumulation de neige nécessite de la prudence sur la route

Les véhicules immatriculés au Québec doivent obligatoirement être chaussés de pneus d'hiver le 1er décembre, mais plusieurs automobilistes ont déjà fait le changement afin de rouler en toute sécurité.

Le porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Mario Vaillancourt, rappelle l'importance d'adapter sa conduite.

Ça veut dire adapter sa vitesse, adapter son comportement à cette nouvelle réalité-là parce que même si on a de l'expérience en conduite hivernale, pour ceux qui en ont, ça fait quand même plusieurs mois qu'on n'a pas eu à vivre avec la neige, avec des chaussées enneigées, des chaussées glissantes, des conditions des fois de mélange de pluie et de neige , dit-il.

Éviter les contraventions

Les automobilistes s'exposent également à des contraventions, même s'ils respectent la limite de vitesse.

Un policier pourrait vous donner une contravention même si la limite par exemple est de 90 km/h et qu'il neige, les conditions sont plus difficiles et que vous roulez toujours 90 km/h, un policier pourrait juger que vous deviez ralentir, il pourrait vous donner une amende. On parle de 60 $ et plus , ajoute Mario Vaillancourt.

Les automobilistes doivent inspecter leur véhicule avant de partir. Ils doivent bien déneiger les parebrises pour améliorer la visibilité et éviter une amende qui peut s'élever à 200 $. La plaque d'immatriculation doit également être dégagée.

Vous ne pouvez pas non plus avoir un couvert de neige ou de glace sur votre véhicule. S'il se détache par exemple, ça peut être dangereux. On parle d'une amende de 100 $ , précise-t-il.