La route 117 fermée dans la réserve faunique la Vérendrye

La route devrait rouvrir vers 11 h, quand la visibilité sera meilleure, selon le ministère des Transports du Québec.

Un peu avant 2 h ce matin, on a eu une mise en portefeuille d'un véhicule lourd, indique Christian Fortin, de Transports Québec. On a eu des intervenants sur place. En ce moment, la route est fermée au kilomètre 410 sur la route 117.

M. Fortin signale de plus que la visibilité peut s'avérer mauvaise sur certains tronçons de la route 117.

Dans l'ensemble, en Abitibi, on parle de conditions enneigées sur la plupart de la route 117, dit-il. La visibilité varie de bonne à réduite. Pour la visibilité réduite, on parle plus du secteur entre Val-d'Or et Malartic.

Nathalie Hubert, pompiste à la station-service du domaine, affirme que le dernier véhicule qu'elle a vu sur la route est passé tôt hier soir.