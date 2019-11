Vents forts et nombreuses pannes de courant dans les Maritimes

Des milliers de foyers au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse sont privés de courant tandis que des vents violents déferlent sur la région.

Les pannes touchaient plus de 28 000 foyers à 11 h au Nouveau-Brunswick et plus de 9500 en Nouvelle-Écosse. À l’Île-du-Prince-Édouard, 870 clients de Maritime Electric étaient privés de courant au même moment.

L'école Étoile de l'Acadie à Rogersville est fermée à cause des pannes de courant, indique le District scolaire francophone Sud. Des écoles de langue anglaise ont également fermé dans le sud-ouest de la province.

Les départs des traversiers de la société Marine Atlantique en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve prévus pour 11 h 45 vendredi sont annulés.

Le service de traversier entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse est suspendu à cause des vents.

Des avertissements de vents forts et de pluie d’Environnement Canada sont en vigueur au Nouveau-Brunswick, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et toute l’Île-du-Prince-Édouard pour vendredi.

Les rafales peuvent atteindre plus de 90 km/h par endroits et causer des dommages, selon Environnement Canada.