L'eau force de nombreuses évacuations en Estrie

La rivière Saint-François est sous haute surveillance à Sherbrooke depuis que son niveau a franchi le seuil critique des six mètres aux environs de 7 heures vendredi. Les fortes pluies et les rafales qui se sont abattues sur la région au cours des dernières heures a plongé des milliers de ménage dans le noir et occasionné de nombreux risques d'inondations.

L'opération chaloupe a par ailleurs été mis en branle au cours de la nuit à Sherbrooke. Le garage municipal a été évacué peu avant 6 heures et d'autres évacuations préventives sont en cours au centre-ville.

Il y a un phénomène qui se produit en ce moment qui est extrêmement circonstanciel et imprévisible. Le sol est gorgé d'eau et favorise un écoulement rapide vers des sols plus bas et c'est ce qui amène des montées d'eau très, très rapide. On n'est pas habitué de voir ça. C'est une situation difficile à contrôler , explique le coordonnateur des mesures d'urgence à la Ville de Sherbrooke, Stéphane Simoneau.

Le niveau de la rivière Saint-François, au centre-ville de Sherbrooke, atteignait près de six mètres vers 7 heures vendredi. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

C'est assez impressionnant la hausse qu'on est en train de vivre. On atteint des niveaux qu'on n'avait pas prévu à cause des quantités d'eau plus abondantes qui sont tombées, mais aussi en raison du peu de temps que ces quantités se sont retrouvées au sol. Stéphane Simoneau, coordonnateur des mesures d'urgence à la Ville de Sherbrooke

Au-delà de Sherbrooke, où des arbres ont été déracinés et où un glissement de terrain est notamment survenu sur la rue Lemay, la pluie a causé bien des problèmes en Estrie. De nombreuses inondations ont été rapportées et plus de 20 000 clients d'Hydro-Québec sont privés d'électricité dans la région.

On a beaucoup de rues inondées, on a beaucoup d'interventions pour aller aider les citoyens. On a des débordements un peu partout, des glissements de terrain et à ça se mêlent plusieurs branches d'arbres qui sont tombées et qui occasionnent des pannes de courant , mentionne Stéphane Simoneau.

Les intempéries ont causé un glissement de terrain cette nuit sur la rue Lemay, à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Plusieurs sorties de routes ont été rapportées et la Sûreté du Québec recommande donc d'éviter de prendre la route ou de reporter son déplacement s'il est possible de le faire.

Il y a plusieurs routes où il y a de l'accumulation d'eau, voire même des affaissements de chaussée ou des bris de chaussée. Les citoyens qui n'ont pas à prendre la route ou qui peuvent retarder leurs déplacements, ce serait très sage de le faire. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de risques d'aquaplanage, qu'il est important de garder les distances entre les véhicules et d'adapter sa conduite aux conditions météorologiques , relate le porte-parole de la SQ, Claude Denis.

Des arbres ont été déracinés par les forts vents qui ont soufflé cette nuit, causant des pannes de courant. Photo : Radio-Canada

Des citoyens de Coaticook ont été évacués de manière préventive tôt vendredi matin ainsi que des citoyens de Cookshire-Eaton habitant le long des rues Eaton et Bellevue.

Nos équipes de la voirie doivent aussi réparer beaucoup de routes endommagées par la pluie , note le directeur général de la municipalité, Martin Tremblay.

Le maire de Coaticook, Simon Madore, indique de son côté que la situation s'améliore sur son territoire.

Ça va de mieux en mieux. À mesure que le temps avance, notre ruisseau reprend sa place. Il n'a pas sorti comme tel, mais on a quand même décrété les mesures d'urgence juste au cas et au moment où il a atteint son seuil critique, il a recommencé à descendre, donc tout rentre dans l'ordre ici , a-t-il affirmé.

À Compton, trois résidences ont été évacuées et une douzaine de chemins sont fermés en raison des intempéries. La Municipalité dit qu'elle demeurera sur un pied d'alerte une bonne partie de la journée.

La pluie a cessé, mais l'eau qui provient des bassins versants et des montagnes environnantesne s'est pas encore rendue jusqu'à nous. Il faudra continuer de surveiller la situation pendant un moment , soutient le directeur général de Compton, Philippe De Courval.

À Waterville, une inondation « hors du commun » est survenue sur le chemin Val-Estrie, indique la mairesse Nathalie Dupuis.

C'est du jamais vu auparavant. L'eau passe de façon assez intense sur le chemin. C'est quand l'eau va disparaître qu'on va voir l'ampleur des dégâts, mais on voit que le bord de la route commence à être grugé. On n'a jamais eu ce type de problème dans ce secteur. Nathalie Dupuis, mairesse de Waterville

Les nombreux chemins coupés par des accumulations d'eau dans la municipalité ont également empêché quelques autobus scolaires d'atteindre l'école des Enfants-de-la-Terre, a confirmé la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Cette dernière tente de contacter les parents pour qu'ils viennent récupérer leurs enfants. Le nombre d'élèves touchés par la situation n'a pu être chiffré par la CSRS.