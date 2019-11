Les activités de forage continueront de chuter en 2020

Selon l'Association canadienne des services pétroliers (PSAC), les forages pétroliers et gaziers au Canada continueront de diminuer pour l’année 2020 en raison de l'incertitude créée par l'enjeu des changements climatiques soulevé lors de la dernière campagne électorale.

Dans son plus récent rapport, l'association prédit que 4500 puits seront forés au Canada en 2020, soit 500 puits de moins que dans ses prévisions définitives établies pour 2019.

Après une année 2019 très décevante qui a vu les activités de forage chuter au niveau de 2015-2016 avec environ 2000 puits forés de moins que les prévisions, les perspectives pour 2020 sont encore pires , a affirmé dans un communiqué Gary Mar, le président de l'Association canadienne de services pétroliers.

Rachat d'actions

Selon lui, les compagnies d’exploration et de production rachètent leurs propres actions dévaluées, versent des dividendes et remboursent leurs dettes plutôt que de réinvestir au Canada.

Il est difficile de justifier des dépenses ou d’attirer du capital pour de nouveaux investissements quand les contraintes d’accès au marché et l’incertitude politique persistent , dit-il.

Étant donnée la centralité de l’enjeu de l'action climatique durant la campagne fédérale et l’élection d’un gouvernement minoritaire [...] l'Association canadienne des services pétroliers prévoit une nouvelle baisse de 5 % des activités de forage .

Prévisions de l'Association canadienne des services pétroliers

En Alberta, 2155 puits seront forés en 2020, soit 235 de moins qu’en 2019.

En Saskatchewan, 1795 puits seront forés, une diminution de 200 puits.

Au Manitoba, 20 puits de moins seront forés, pour un total de 190 puits.

La Colombie-Britannique avait foré 390 puits en 2019. En 2020, elle devrait en creuser 345.

Les activités de forage dans l’est du Canada devraient rester stables, avec 15 puits pour 2019 et 2020.

La PSAC base ses prédictions sur le prix moyen du gaz naturel de 1,60 $ le pied cube, le prix du baril de pétrole brut à 58 $ US et le taux de change pour le Dollar canadien d’environ 0,76 $ US

Lueur d'espoir

La seule lueur d’espoir pour les compagnies de services pétroliers est le maintien des dépenses en optimisation de la production et en entretien ainsi que de nouveaux démantèlements et fermetures d’installations , affirme Gary Mar.

Grâce au financement additionnel mis en place pour l'Association des puits orphelins de l'Alberta et l’introduction du programme de fermetures régionales de l'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta, les activités dans ces domaines ont augmenté , ajoute-t-il.

De son côté, Allan Fogwill, PDG de l'Institut canadien de recherche énergétique, reste optimiste malgré les difficultés du marché.