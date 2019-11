Weyburn, le tremplin espéré de Mathieu Bélanger

À 18 ans, le hockeyeur Mathieu Bélanger a un objectif bien précis : décrocher une bourse d’études pour évoluer dans une université américaine et jouer dans la prestigieuse NCAA. Pour y arriver, il a choisi l’été dernier de mettre le cap sur la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (SJHL), jugeant que les Prairies lui offriraient une meilleure visibilité auprès des recruteurs.

Désireux d’améliorer son apprentissage de la langue de Shakespeare, le centre des Red Wings de Weyburn a choisi de s’inscrire à l’école anglaise plutôt que de suivre des cours à distance dans un cégep québécois. L’étudiant en 12e année dit bien se débrouiller, et qu’en cas de besoin, il peut compter sur l’aide de ses coéquipiers ou de sa famille de pension pour bien se faire comprendre.

J’avais quand même une bonne base en arrivant ici, mais d’être le seul francophone de mon équipe m’oblige à parler en anglais 24 heures sur 24, alors je m’améliore beaucoup. Les seules fois que je parle français, c’est quand j’appelle mes parents ou mes chums de Mirabel (rires).

Dans un vestiaire regroupant des joueurs des quatre provinces de l'Ouest et deux Américains, le Québécois Mathieu Bélanger a su bien s'intégrer au sein du groupe. Photo : Radio-Canada

Jusqu’à maintenant, l’ancien des Vikings de Saint-Eustache s’adapte tranquillement au jeu « rapide et physique » de la SJHLLigue de hockey junior de la Saskatchewan . Statistiquement, il n’a récolté que quatre points, dont un but, en 14 matchs, mais remplir le filet adverse n’a jamais été son mandat.

Je suis davantage un gars défensif, qui va gagner ses mises au jeu et jouer en désavantage numérique , considère celui qui idolâtre Antoine Roussel, un énergique attaquant des Canucks de Vancouver.

Pour l’instant, il est encore trop tôt pour déterminer où il jouera l’an prochain. Pendant la saison morte, il en discutera avec son conseiller Serge Payer, mais demeurer à Weyburn s’avère être une option plus qu’intéressante.

J’aime vraiment ça. C’est une très belle place pour mon développement personnel. Mathieu Bélanger

Un changement de ville… un changement de maison!

Maintenant qu’il est établi à Weyburn et qu’il a pris ses aises dans le giron des Red Wings, Mathieu Bélanger raconte en riant les imprévus qui ont marqué son arrivée en Saskatchewan. Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout ne s’est pas déroulé comme prévu…

Initialement, il devait porter les couleurs des Bombers de Flin Flon, une formation qui compte cinq Québécois dans son alignement, dont quelques amis de Mathieu Bélanger. Au début, ça allait bien, mais après réflexion, ce n’était peut-être pas le meilleur endroit pour mon développement personnel , avoue le centre gaucher.

Mathieu Bélanger a célébré son 18e anniversaire le 9 septembre dernier. Photo : Radio-Canada

À son arrivée à Weyburn, il a été confié à une famille de pension qui l’a accueilli à bras ouverts. Deux adultes, deux enfants, une famille bien normale. Un jour, alors qu’il était dans la salle de musculation, il a reçu un message texte de son entraîneur-chef et directeur général, Rich Pilon, lui disant d’aller chercher ses effets personnels afin de « laisser un peu d’air » à cette famille.

Il a donc séjourné à l’hôtel pendant un peu plus d’une semaine, le temps que son équipe lui trouve un nouveau toit. Étant donné que je suis allergique aux arachides [et] aux poils de chat et de chien, ça compliquait un peu les choses. Pendant nos matchs locaux, des dirigeants de l’équipe allaient voir les partisans pour leur dire que le numéro 12 se cherchait une pension.

Finalement, il a trouvé refuge chez une employée des Red Wings, qui hébergeait déjà le défenseur américain Anthony Chambers. Comme le dit le vieil adage, tout est bien qui finit bien.