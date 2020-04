Irène explique à son petit-fils que la vieille école de Sainte-Agathe était rattachée au couvent et à l’établissement secondaire. La vieille école se trouvait entre les deux autres bâtiments. Irène Lemoine a fréquenté les trois écoles, de la maternelle à la 12e année.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

Le secondaire a fermé en 1968 lorsque j’ai obtenu mon diplôme , précise Irène Lemoine à son Félix, un élève du Collège régional Gabrielle-Roy, à Île-des-Chênes. L'école secondaire accueillait alors les élèves de la maternelle à la 9e année.

Irène Lemoine se souvient de l’ancienne école de Sainte-Agathe

Irène mentionne que son éducation a été assurée autant par des religieuses que des enseignants laïcs. C’était l’enseignant devant la classe qui transmettait l’information , précise-t-elle.

On devait tous apprendre de la même façon. Irène Lemoine, ancienne élève et enseignante à la vieille école de Sainte-Agathe.

On passait beaucoup de temps à pratiquer notre calligraphie, ça c’était très important , ajoute-t-elle tout en décrivant le déroulement d’une journée à l’école.

La religion était importante et faisait partie de la vie scolaire à cette époque, se souvient Irène Lemoine. Les élèves allaient à l'église avec leur enseignante au minimum une fois par mois pour se confesser et aller à la messe , dit-elle.

Comme dans plusieurs autres écoles et couvents du temps, les cours de chant et de musique étaient favorisés.

Félix Lemoine et sa grand-mère Irène échangent au sujet de la vieille école de Sainte-Agathe, un lieu qu'Irène a fréquenté pendant une grande partie de sa vie. Photo : Radio-Canada / Sandra Poirier

La discipline est aussi abordée pendant cet entretien. Quand on entendait la claquette des religieuses, on écoutait. Et elles avaient le droit d’utiliser la strap et la règle aussi.

Les cellulaires et les ordinateurs n’existaient pas, mais nos parents apprenaient vite ce qui s’était passé à l’école.

Après ses études postsecondaires, Irène est retournée entre les murs de l’école où elle a grandi, cette fois-ci pour y mener une carrière d’enseignante.

Elle y enseignera pendant environ 30 ans. Irène passera donc sa carrière dans la deuxième et troisième partie de l’école de Sainte-Agathe.

Et cette belle rencontre se termine sur ces mots d’Irène : Félix, tu te souviens lorsque je t’ai enseigné en 1re année? J’ai pris ma retraite à la fin de cette année-là et nous étions dans la classe même où j’avais terminé ma 12e année.

Historique des écoles de Sainte-Agathe 1899 : Construction du couvent - congrégation des Saints Noms de Jésus et de Marie. 1900 : Inauguration du couvent qui compte 44 élèves. 1920 : Rénovations au couvent. 1940 : Rénovations au couvent. 1948 : Construction d’une école de deux étages au coût de 60 000 $ juxtaposée au couvent de Sainte-Agathe. L’établissement accueille alors 180 élèves. 1960 : Construction d’une école secondaire au coût de 129 000 $. 1961 : Inauguration de l’Institut collégial de Sainte-Agathe avec 232 élèves inscrits. 1968 : L’Institut collégial de Sainte-Agathe est transformé en école élémentaire et intermédiaire, offrant des cours de la maternelle à la 9e année. 1974 : Fermeture définitive et vente du couvent de Sainte-Agathe. Les soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie quittent le village. 1980 : Démolition du couvent pour faire place à une résidence pour personnes âgées. 1997 : L’école est inondée au printemps. Une partie a été rénovée et une autre démolie. Une aile a été ajoutée à la section rénovée.

Coordination pour Radio-Canada et rédaction des textes : Sandra Poirier