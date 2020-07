Une ancienne pensionnaire raconte la vie au couvent de Sainte-Agathe

Mme Dumesnil attend Justine Aubut-Beaudry, employée à l’Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM), à l’entrée d’une résidence pour personnes âgées au cœur du quartier français de Winnipeg. C’est dans une des salles communes de l’endroit que l’entretien a lieu.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.