« Mort au champ d’honneur! », une expression qui résonne encore à Saint-Claude

La première célébration de la fête nationale des Français à Saint-Claude a lieu en 1896, raconte Lucille Bazin. J’ai fait des recherches. Et c’est le seul endroit au Canada où l’on célèbre le 14 juillet tous les ans.

Résidant à Saint-Claude depuis plus de 70 ans, Lucille Bazin a donné rendez-vous à Colby Gauthier, un élève du Complexe scolaire Saint-Claude, pour discuter de l’histoire du cénotaphe. Curieux, ce dernier voulait en savoir davantage sur les raisons d’être de ce monument imposant au centre du village.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.