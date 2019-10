Le bruit jugé dans les normes à l’aéroport de Drummondville

C'est la conclusion d'un rapport d'ingénieurs qui a mesuré le niveau sonore des installations au cours de l'été après la récente phase d'agrandissement de l'unique piste d'atterrissage.

Selon ce rapport qui vient d’être rendu public par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le bruit généré aux abords de la piste concorde avec celui de l'étude prévisionnelle réalisée en 2017.

Il y avait des capteurs qui étaient placés à des endroits stratégiques sur la piste et l'agrandissement de la piste ne cause pas de dommage aux résidents des alentours , souligne Mathieu Audet le directeur des services des relations avec le milieux, Mathieu Audet.

Selon le rapport de la firme Stantec, les résidences situées en bout de piste sont néanmoins exposées au seuil maximal au-delà duquel le bruit peu devenir incommodant.

Le bruit est acceptable à l'aéroport de Drummondville selon Transport Canada. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

La Ville rappelle toutefois avoir pris des mesures pour minimiser cet impact en érigeant, entre autres, un mur antibruit.

Quelques résidences du boulevard Allard sont effectivement impactées par le bruit de l'aéroport c'est pour cela que la Ville en 2018 a érigé un talus , décrit Mathieu Audet.

Citoyens compréhensifs

Bien que des citoyens se soient plaints au fil des derniers mois du bruit généré par certains appareils, dont ceux d’une école de pilotage, force est de constater que plusieurs autres résidents qualifient d’acceptable le bruit généré par les activités de l’aéroport.

Ce ne fait pas plus de bruit même si le nombre de déplacements augmente, moi je n'ai absolument rien contre ça! affirme un citoyen.

Un avis partagé par ce couple qui réside face à la piste d'atterrissage depuis 1983.

Moi franchement là je prends même plaisir à regarder les avions quand je me baigne dans ma piscine l'été , affirme Éliane Lafond-Boisvert.

Moi je suis tout à fait d'accord avec ce rapport-là, confirme son mari, René Boisvert. En ce qui me concerne, ce n'est pas plus achalant, pas plus dérangeant.

Malgré ces résultats, la Ville promet de demeurer vigilante afin que les 22 000 mouvements d'aéronefs effectués chaque année continuent de se faire dans le respect de ses résidents.

D’après le reportage de Jean-François Dumas