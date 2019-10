Les services de type Uber dépassent les taxis en popularité à Calgary

En juillet, les trajets effectués par ces plateformes en ligne se chiffraient à 583 000, par rapport à 550 000 pour les taxis. Au mois de septembre, la métropole albertaine comptait 4202 chauffeurs d'Uber et d'entreprises similaires, soit environ le même nombre que celui des chauffeurs de taxis circulant à Calgary.

Alors qu'autrefois on entendait beaucoup parler des contrecoups subis par les chauffeurs de taxi avec l'arrivée d'Uber, c'est maintenant au tour des employés de la multinationale de noter les inconvénients liés à sa popularité — notamment à l'égard du nombre grandissant de permis distribués aux conducteurs.

Les horaires flexibles demeurent un atout, souligne un étudiant, Eyoel Asres, qui travaille pour Uber après ses cours. La concurrence, estime-t-il, est plus féroce que jamais.

Je reçois beaucoup moins d'appels [qu'il y a un an] et je dois consacrer plus d'heures de travail pour faire les mêmes gains.

Eyoel Asres, chauffeur d'Uber