Une joueuse de rugby du Rouge et Or nommée athlète de l'année au pays

Joueuse de rugby de 5e année chez le Rouge et Or, Fabiola Forteza a reçu le titre d’athlète par excellence au pays, jeudi soir, au banquet des honneurs U Sports.

L’étudiante à la maîtrise devient la première joueuse de l’histoire de l’équipe de rugby du Rouge et Or à se mériter pareille distinction. Joueuse de 3e ligne polyvalente, elle a notamment inscrit trois essais, cette saison.

À l’aube du match de demi-finale des championnats canadiens, à Ottawa, Forteza est donc certaine de rapporter un gros trophée à la maison. Mais l’athlète de 24 ans voudra assurément terminer son parcours universitaire en offrant à l’équipe un premier titre canadien.

Kévin Rouet entraîneur de l’année

Tout comme sa joueuse étoile, l’entraîneur de Forteza, Kévin Rouet, a également vu son travail être récompensé, mettant la main sur le titre d’entraîneur de l’année au Canada.

Successeur de Bill McNeil, le Français d’origine était arrivé à l'Université Laval avec de grands souliers à chausser, il y a trois ans. Il n’a certainement pas déçu, guidant les siennes à des 2e et 4e positions aux championnats canadiens à ses deux premières saisons à la barre de l'équipe.

Invaincue en saison régulière, cet automne, sa troupe s’est avouée vaincue en finale du RSEQ, contre Ottawa. Tout de même qualifié pour les championnats canadiens, voilà que le Rouge et Or se trouve à deux victoires du but ultime.

En plus de Forteza, quatre joueuses du Rouge et Or se sont taillées une place sur l’une des deux équipes d’étoiles canadiennes. Justine Pelletier et Cloé Maranda font partie de la première alors qu’Anne-Charlotte Beaulieu et Anaïs Gilbert se retrouvent sur la deuxième.

Le Rouge et Or affronte les Gryphons de Guelph à 17h, vendredi.