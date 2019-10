Il doit y avoir une halte routière au Domaine rapidement, dit la CCIRN

Il réagissait, jeudi, au report de la construction d'une nouvelle aire de service au Domaine.

D'abord annoncée pour l'année 2020 par le ministère des Transports du Québec (MTQ), l'ouverture est maintenant souhaitée pour le printemps 2022.

Le concessionnaire qui offrait le service de restauration a cessé ses activités le 25 octobre. Le MTQ a alors assuré mettre en place un petit dépanneur et un bloc sanitaire près de la station d'essence toujours en service.

Des mesures insuffisantes pour les nombreux voyageurs, dont les personnes âgées et les jeunes familles, selon Jean-Claude Loranger.

Tout le monde ce qu'ils disent c'est, "bon, on va arrêter au Domaine en passant, on va se reposer pour arrêter dîner ou souper". Ça coupe le voyage en deux dans le fond. Et l'hiver c'est même sécuritaire pour les gens. Même si les gens n'arrêtent pas, tu le sais que si tu as un problème, quoi que ce soit avec ton automobile, un problème de santé avec un enfant, tu es capable de t'arrêter, sinon tu es dans une route isolée. Tu fais quoi? Tu n'as pas de téléphone rien, c'est problématique , réagit-il.

Le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda demande aux députés provinciaux d'intervenir dans le dossier et compte faire des représentations auprès du ministère des Transports.