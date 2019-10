La centralisation des achats soulève des inquiétudes chez les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue

Elles craignent les conséquences de l'adoption du projet de loi 37, qui vise la création d’un Centre d’acquisitions gouvernementales avec comme objectif de réduire les coûts d’approvisionnement public.

Avec la centralisation des achats gouvernementaux, des PME de la région s'attendent à voir leur chiffre d'affaires diminuer.

Le président de M&M Nord Ouest d'Amos, Jean Dulac, redoute les conséquences d'une centralisation des achats gouvernementaux. De toute évidence, ça suscite en moi beaucoup d'inquiétudes , dit-il.

Il craint de perdre ses clients traditionnels : écoles, hôpitaux ou la prison d'Amos, à qui il vend divers outils depuis plusieurs années. Je vous dirais que ça représente un chiffre d'affaires important, assez pour s'en soucier... Peut-être que dans notre cas ça pourrait être une perte d'emploi , ajoute le responsable.

L'entreprise Gyva fournit plusieurs clients institutionnels en papeterie et mobilier de bureau en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec et en Outaouais. Le président, Gilles Frigon, ne comprend pas la logique du gouvernement qui veut centraliser aux dépens des régions.

Si le gouvernement centralise encore de plus en plus ses achats vers d'autres institutions et paliers, on enlève l'oxygène à chaque fois aux entreprises des régions, les [entreprises] des régions qui sont plus éloignées n'auront jamais l'opportunité [de soumissionner] , fait savoir Gilles Frigon.

Pour le président de Papeterie Commerciale Val-d'Or-Amos-Malartic, René Cantin, même si le gouvernement arrive à économiser, il devra payer pour assurer le service après-vente. Peut-être qu'il y a une économie monétaire au départ, si on regarde au niveau du service par la suite et qu'on va être obligés de [payer] des coûts additionnels pour être capables d'avoir des services [après-vente] localement, si on le rajoute par-dessus la facture initiale, on va s'apercevoir que ça n'a pas donné grand-chose à part enlever de la business dans les régions et éliminer des emplois , dit-il.

Des délais dans les écoles

Pour le président de l'Association des commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue, Gaétan Gilbert, le regroupement des achats va rallonger les délais de réception du matériel par les écoles. Le fait d'acheter de façon centralisée amène des délais additionnels et ça, lorsqu'on a besoin d'équipement pour la formation des élèves, ça peut avoir un impact sur la réussite , dit-il.

À titre d'exemple, on a commandé des tableaux interactifs pour le début de l'année dernière. Ils ont été livrés trois mois avant la fin de l'année[...] Ça c'est une expérience qu'on a vécue avec la centralisation , raconte Gaétan Gilbert.

Il souhaite que le gouvernement gèle son projet de loi et permette aux commissions scolaires de faire des achats localement.