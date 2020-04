Élya Lavoie, élève à l’École Précieux-Sang à Winnipeg, s’est lancé dans l’aventure des lieux-dits pour présenter le Garage Lussier. Les propriétaires de l’entreprise sont de très bons amis de ses grands-parents, Denis et Louise Lavoie. Il connaissait donc un peu les gens qu'il allait interviewer.

C'est inévitable : l’entretien a lieu au garage de Somerset, une localité manitobaine située à environ 150 kilomètres au sud-ouest de Winnipeg.

Au premier coup d’œil, le lieu a tout simplement l'air d’un endroit où l'on répare des véhicules. Mais rapidement, en le parcourant, on se sent dans un musée. Les vieux tracteurs et l’équipement provenant de divers pays ajoutent au charme de l'endroit.

Les Lussier de Somerset, mécaniciens de père en fils

Élya Lavoie questionne deux des propriétaires du Garage Lussier à Somerset au Manitoba, René et Robert Lussier. Photo : Radio-Canada / Sandra Poirier

Robert a la parole facile, bien qu’un brin de nervosité soit perceptible. Son frère René est également présent, mais il n’aime pas être sous les projecteurs. Pour sa part, Élya gagne en confiance puisqu’il a déjà réalisé un premier lieu-dit.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

Robert est prêt. Il a bien noté les dates et l’évolution de l’entreprise démarrée par son père Gérard, qui était doué en mécanique. Après son décès en décembre 1973, Robert s'est joint à ses deux frères, Donald et René, et ils ont poursuivi le travail de leur père, chacun à sa façon.

Au fils des ans, diverses marques de tracteurs ont été vendues au Garage Lussier : International, Case, Field Marshall, British Leyland et Romania notamment. Robert mentionne que vers les années 1950, on y trouvait aussi des voitures Morris.

Mon père m’avait dit : "Si tu peux faire fonctionner le Morris Minor, tu pourras le conduire", raconte Robert. Avec l’aide de mon frère René, cela n’a pas pris longtemps pour démarrer le Morris. Je me suis même rendu à Winnipeg pour manger un hamburger au Red Top. J’avais 12 ans!

Gérard a transmis à ses fils son amour de la mécanique et du travail bien fait. C’est avec fierté que Robert parle du talent et de la patience de René, qui reconstruit des voitures et crée même des pièces sur mesure.

Bien des jeunes qui voulaient apprendre la mécanique sont venus à Somerset pour apprendre avec nous. Robert Lussier, copropriétaire du Garage Lussier

Déplacement vers la ville

Le savoir-faire des Lussier se déplace de la campagne à la ville, avec Lussier Sales, l’entreprise de Marc, le fils de Robert. Marc Lussier se concentre dans la vente de voitures d’occasion.

L’amour de la mécanique, je pense, c’est une caractéristique des Lussier. Robert Lussier, copropriétaire du Garage Lussier

Coordination pour Radio-Canada et rédaction des textes : Sandra Poirier