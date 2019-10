L'eau de Bonaventure sera chlorée en 2020

Depuis 2014, les citoyens de Bonaventure ont eu à faire bouillir leur eau à quelques reprises, parfois durant plusieurs semaines, en raison de la présence de bactéries. En 2015, un avis d’ébullition avait duré trois mois.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, soutient que Québec a contraint la Ville d’agir dans ce dossier pour des raisons de santé publique.

Les gens de Bonaventure ont une fierté de leur eau, affirme Roch Audet. La qualité de l’eau de Bonaventure a toujours été exceptionnelle, sans traitement. Mais on a eu des problématiques de qualité de l’eau avec la présence de bactéries E coli. qui ont eux beaucoup d’impacts pour les citoyens et les commerçants.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La Ville de Bonaventure a publié à quelques reprises des avis du genre depuis 2014. Photo : Tiré de la page Facebook de la Ville de Bonaventure

Différents scénarios ont été étudiés, mais Bonaventure a retenu la technique de la chloration pour assurer une qualité constante de l’eau potable, à la lumière des recommandations de certains spécialistes.

Le maire rapporte que certains citoyens se sont dits déçus de la mise en place de ce traitement qui altérera le goût de leur eau, selon eux, mais Roch Audet ne dit pas sentir une véritable opposition à l'heure actuelle.

Les citoyens sont conscients de l’importance d’avoir une eau de qualité , selon M. Audet.

Une aide financière de Québec

Le ministère des Affaires municipales octroie 782 796 $ à la Ville de Bonaventure pour mettre en place le système de chloration, de même que pour la réfection du puits municipal, du réservoir de la rue Dion et de certaines conduites d'eau potable.

La facture totale du projet frôle les 2,2 millions de dollars.

Le maire Audet souligne également que, au cours des six dernières années, la Ville a mené plusieurs autres projets dans le dossier de la mise aux normes de l’eau potable, comme la réfection des rues Bois-Hébert et Louisbourg et la construction d'un réservoir pour les incendies.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet Photo : Radio-Canada/Pierre Cotton

La mise aux normes de l’eau potable comporte plusieurs phases, explique M. Audet, et là, on est rendu à l’étape finale de notre intervention.

Roch Audet assure que les citoyens seront informés des étapes menant à la mise en place du système de chloration d'ici l'été 2020.