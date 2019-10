Commissions scolaires : les enseignants craignent de perdre de l’autonomie

C’est au nom de leurs 73 000 membres que les représentants d’une trentaine de syndicats de l’enseignement ont dénoncé jeudi le projet de loi 40. Ils estiment que ce que propose le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, va réduire l’espace décisionnel du personnel enseignant.

Ce projet de loi vient attaquer l’autonomie professionnelle , affirme Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ).

On vient nous dire qu'on va nous dicter sur quoi on doit se former et si on n’accepte pas de se former là où on nous dit d’aller se former il pourrait même y avoir des sanctions , souligne-t-elle.

Par le biais de leurs syndicats, les enseignants se disent déçus d’un projet de loi qui promettait de rapprocher le pouvoir de ceux qui connaissaient les élèves puisque ce même projet de loi leur enlèverait la parité sur les conseils d’établissements.

Ceux qui sont capables de nommer les élèves ont perdu la parité au conseil d'établissement , déplore Mme Scalabrini.

Avec son projet de loi 40, le gouvernement dit vouloir dépolitiser la gouvernance scolaire et économiser de l’argent. Il a été déposé au début du mois.