La loi du cœur qui bat, d'Aimée Lévesque

Biographie

Aimée Lévesque vit à Rimouski, mais a aussi habité Montréal, Osaka, Paris et Istanbul. Son œuvre poétique s’attarde aux versions de soi qu’on développe ici et ailleurs ainsi qu’au dialogue entre l’étranger et le familier. Depuis la publication de son livre de poésie Tu me places les yeux, en 2017 à La Peuplade, elle a publié un récit sur Sarajevo dans le collectif Les ponts à construire, à la fondation Des livres et des réfugié-e-s, et assuré la direction littéraire du livre de poésie À portée de sa bouche, de Mélodie Vachon Boucher. Marquée par plusieurs séjours récents dans les pays de l’ex-Yougoslavie, elle planche actuellement sur un livre de biographies en vers de femmes ayant eu une influence dans l’histoire de cette région.