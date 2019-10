Avenir incertain pour l'industrie du jeu vidéo en Alberta

L’Alberta héberge certains des plus grands noms du domaine comme Beamdog, Improbable, New World Interactive et le géant BioWare. Forcément, la suppression de cette aide fait réagir.

Je me sens trahi , dit Trent Oster. Le président du studio Beamdog emploie 50 personnes à Edmonton. Il envisageait de doubler ce chiffre, mais annonce qu’il va peut-être devoir revoir ses ambitions à la baisse.

Lorsque le NPD a annoncé, après un long et lent processus de consultation avec nous, qu'un crédit d'impôt serait instauré pour rivaliser avec la concurrence d'autres provinces, qui ont toujours des crédits d'impôt supérieurs, j'étais vraiment optimiste , dit-il.

La société préparait une campagne de recrutement, car elle espérait pouvoir prendre de l’ampleur et développer ses projets de conception de jeux. Maintenant, son président regarde les offres venant d’ailleurs.

Et il n’est pas le seul. Un salon et des conférences qui rassemblent les professionnels de l'industrie du jeu vidéo se déroulent actuellement à Banff. Parmi les participants, Keith Warner, le président de New World Interactive.

Fort de ses 7,5 millions de jeux vendus dans le monde depuis cinq ans, dont le très populaire jeu de tir à la première personne Insurgency : Sandstorm, la société a ouvert un studio à Calgary en 2019. Et quand on demande à son président s'il aurait choisi Calgary sans le crédit d'impôt des néo-démocrates, sa réponse est claire.

Je pense que si je pouvais revenir six mois en arrière en sachant ça quand je comparais les possibilités, la réponse serait non , avoue Keith Warner.

Il aimerait que la province et Calgary suivent l'exemple de Montréal, qui a investi et est devenu une place forte du secteur.

New World Interactive, une société établie au Colorado, a installé son plus important studio à Calgary en 2019. Photo : Radio-Canada

Si la province fait cet investissement, d'ici 20 ans, elle ne sera plus aussi dépendante de ce qui a fait grandir son économie : le pétrole et le gaz , affirme le président de New World Interactive. Une telle stratégie permettrait de créer une économie à long terme et bien plus stable.

Aujourd'hui, Keith Warner dit qu'il ne va pas déménager son studio pour autant, mais prévient que, si la perte d'attractivité de la province l'empêche d'attirer et de recruter des talents, il n'hésitera pas.

Calgary cherche à développer son attractivité et devenir un pôle du jeu vidéo depuis un peu plus de trois ans et s’appuie sur l’expertise de consultant comme Kristian Roberts. D'après ce dernier. les coûts de main-d'oeuvre représentent de 60 à 70 % des dépenses des entreprises dans l'industrie du jeu vidéo. Il refuse toutefois de qualifier la suppression de cette aide de retour en arrière, préférant dire que c'est un changement de cap.

La suppression du crédit d'impôt va pousser la Ville à cibler les jeunes structures qui ont une masse salariale plus faible plutôt que les grosses multinationales qui auraient pu grandement profiter de l'aide gouvernementale , estime Kristian Roberts.

Le crédit d'impôt ne serait pas le seul moyen pour la Ville d'être attractive et de créer un écosystème propice à l'installation et au développement des entreprises du jeu vidéo. Mais le consultant reconnaît qu'à présent il sera un peu plus coûteux de le faire.

Avec des informations de Travis McEwan