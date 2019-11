Les retrouvailles, d'Olyvier Leroux-Picard

Biographie

Premières lignes

Vous êtes peu nombreux et peu nombreuses; je suis souvent à vos côtés. Je vois vos angoisses se cacher dans le manque de lumière et vos peaux se coller à toutes les saisons. Vos rires n’ont pas d’âge; vos blessures, quelques siècles de pères sortis, de mères rentrées. Vos blessures n’ont que quelques secondes pour se taire.

Ce qu’en pense le comité de sélection

« Ce que deviennent les amitiés une fois l’âge adulte franchi est un thème qui me touche énormément; c’est de cette manière que j’ai lu et interprété ce poème. Il y a beaucoup de précision dans les vers et la prose, mais aussi de recul dans l’essence de ce texte, car l’écart devient une honte nébuleuse lorsqu’on se retrouve, vieillie, parmi celles et ceux qui « vivent leur vie » et la réussissent dans la norme. Je crois que Les retrouvailles ne fait pas que décrire une réalité anxiogène, il l’éclaire et la traverse. »

Mélanie Jannard, membre du comité de sélection 2019