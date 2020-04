« À la Crémerie, les Bazin étaient respectés » - Lucille Bazin

Comme bien d’autres entreprises et organisations de la région, la toute première crémerie de Saint-Claude a vu le jour dans les années 1920.

Le mari de Lucille Bazin y a travaillé pendant une trentaine d’années. Leurs enfants ont aussi passé quelques années à travailler pour l'entreprise familiale.

Colby Gauthier, un élève du Complexe scolaire Saint-Claude, a rendez-vous chez Mme Bazin. Il est curieux de connaître l’histoire de l’ancienne Crémerie de Saint-Claude.

Spécialisée dans la fabrication du beurre, la Crémerie de Saint-Claude a appartenu à la famille Bazin dès les années 1930. Trois frères en ont fait l’acquisition, précise Lucille Bazin : Louis, qui deviendra plus tard son beau-père, ainsi que René et Joseph.

À l’époque, « tous les bidons étaient ramassés à la main. » « Je me souviens que certains arrivaient par train », mentionne-t-elle.

« Mon mari était le beurrier officiel, dit-elle. Je sais qu’il aimait ça. Il gérait aussi les gens qui devaient aller chercher la crème. »

Lucille a visité la Crémerie de Saint-Claude à quelques reprises. Elle dit regretter que ce genre d’activité ne soit plus offerte de nos jours.

En raison de la forte compétition et après mûre réflexion, la famille Bazin a vendu la crémerie à l’entreprise Modern Dairy en 1967. Depuis 1998, les installations appartiennent à l'usine internationale Parmalat.

Pour Lucille Bazin, une chose est certaine : « À la Crémerie, les Bazin étaient respectés. »

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.