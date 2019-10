« L’important pour moi, c’est que mes joueurs ne pensent pas trop au passé et pas trop au futur. Il faut être dans le présent et s’occuper de Concordia », croit l'entraineur-chef du Rouge et Or football, Glen Constantin, en vue du premier match des séries, samedi.

Vivre dans le moment présent. Tel est le message que Glen Constantin s’est assuré de transmettre à sa troupe, cette semaine, à l’aube du début des séries éliminatoires au football universitaire. Une philosophie carpe diem non pas motivée par un récent voyage en sac à dos à travers le monde, mais plutôt par les deux corrections infligées par le Rouge et Or (7-1) aux Stingers (2-6) plus tôt cette saison.

C’est que les victoires de 74-0 et 41-6 contre Concordia ne voudront plus rien dire, samedi après-midi, lorsque les Montréalais débarqueront sur le terrain du Stade Telus.

Ils arrivent ici avec rien à perdre et tout à gagner. C’est un match qu’on doit faire attention , a assuré l’entraîneur-chef lors de son point de presse hebdomadaire, jeudi midi.

En ce moment de l’année particulièrement prompt aux jeux truqués, le Rouge et Or devra se méfier non seulement de la puissante offensive aérienne des Stingers, mais également aux surprises que pourrait leur réserver le pilote des Stingers, Brad Collinson, un ancien entraîneur du Rouge et Or.

C’est du moins l’avis de Constantin, qui verra aussi comment son quart-arrière recrue et sa jeune ligne défensive répondront à la pression d’un match sans lendemain. Pour l’instant, il n’y a pas vraiment de différence à l’entraînement. Je les sens fébriles, mais pas nerveux .

La défensive prête pour Adam Vance

Si le quart-arrière de 5e année des Stingers, Adam Vance, n’a pas fait grand chose en deux matchs contre le Rouge et Or, cet automne, il a fait mal paraître pratiquement toutes les autres défensives du circuit. Jeudi, le pivot californien a été nommé sur l’équipe d'étoiles du RSEQ, tout comme ses receveurs James Tyrrell et Jeremy Murphy.

Un troisième receveur étoile, Vincent Alessandrini, pourrait s’ajouter samedi. L'homme de confiance de Vance a par le passé manqué la quasi-totalité de la saison, principalement en raison d’un coup dans l’entrejambe qui l'avait envoyé à l'hôpital, lors d’un match contre le Vert et Or.

Mais avec ou sans Alessandrini, le gros de leur offensive passe par leur attaque aérienne , résume le vétéran secondeur du Rouge et Or Christophe Gagné, qui s’attend à des Stingers plus piquants, en fin de semaine.

La mauvaise nouvelle pour les visiteurs, c’est que la défensive du Rouge et Or semble elle aussi meilleure qu’elle ne l’était plus tôt cette saison. Avec quatre nouveaux partants sur la ligne défensive, l’unité de Marc Fortier avait connu un début de saison en demi-teinte, mais voilà qu’elle n’a plus accordé le moindre touché depuis le 22 septembre. Une séquence incroyable.

On a bien progressé et c’est en grande partie grâce à la ligne défensive. Des gars comme William Desgagnés et Jean-William Rouleau à l’intérieur facilitent le travail des secondeurs , explique Gagné.

Le secondeur Kean Harelimana est l'un des 10 joueurs du Rouge et Or nommés sur l'équipe étoiles du RSEQ. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Dix Rouge et Or sur l’équipe d'étoiles

Joueur recrue en provenance des Pionniers de Rimouski, en 3e division collégiale, Jean-William Rouleau a d’ailleurs vu son bon boulot être récompensé par une nomination sur l’équipe d'étoiles du RSEQ, jeudi. Pour Glen Constantin, qui s’était lui-même rendu à Rimouski à plusieurs reprises pour recruter le plaqueur de 1m88 (6’2’’) et 304 livres, il s'agit d' une fleur pour le programme des Pionniers et la preuve qu’il y a des bons joueurs dans toutes les divisions collégiales .

En plus de Rouleau, les secondeurs Kean Harelimana et Adam Auclair, de même que le demi de coin Émile Chênevert, ont été nommés sur l’équipe d'étoiles défensives de la saison.

En offensive, les joueurs de ligne offensive Kétel Assé, Samuel Thomassin et Samuel Lefebvre ont reçu la distinction, tout comme le receveur Antoine Dansereau-Leclerc et le centre-arrière Félix Garand-Gauthier. Dansereau-Leclerc, qui a remplacé le blessé Jonathan Breton-Robert au pied levé, cette saison, a également été nommé comme retourneur. Le botteur David Côté, finalement, complète les sélections du Rouge et Or.