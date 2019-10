Une Halloween trempée pour le porte-à-porte à Ottawa et à Gatineau

Le parapluie et les bottes sont de mises, jeudi, alors que des milliers d'enfants de l'Outaouais et de l'est ontarien s'apprêtent à faire du porte-à-porte afin de récolter des bonbons.

La plupart des municipalités de la région, dont Ottawa et Gatineau, ont décidé de maintenir les activités de l'Halloween malgré les alertes météo publiées en matinée. Pour leur part, plusieurs villes du Québec, dont Thurso et Val-des-Monts en Outaouais, ont décidé de reporter la collecte des bonbons au vendredi en raison de la pluie qui doit tomber sur le territoire.

Le conseiller Jocelyn Blondin aurait préféré que la Ville de Gatineau reporte elle aussi les festivités de l'Halloween au vendredi, mais il comprend que les bénévoles et les policiers mobilisés pour l'événement n'auraient peut-être pas été en mesure d'être présents le lendemain.

Pourquoi ne pas le reporter d'une journée? C'est vendredi demain, alors ça n'aurait pas été la fin du monde de le reporter, mais je respecte la décision. Jocelyn Blondin, conseiller municipal de la Ville de Gatineau

Environnement Canada a publié des alertes de fortes pluies pour la plupart des régions de l'Outaouais et de l'est ontarien. La pluie devrait s'intensifier au cours de la soirée.

« L’avis d’averses de pluie parfois forte est maintenu, mais débuterait plus tard que le modèle de prévision précédent. On parle de quantités entre 30 et 70 mm. La nuit serait quant à elle plus agitée avec des pluies plus fortes et l’activation éolienne », a indiqué le reporter météo Alain Jean-Mary. Il ajoute que les températures seront à la baisse dès vendredi matin.

Appel à la prudence

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) rappelle aux enfants d'être visibles, de traverser aux bons endroits et de bien sécuriser leur environnement immédiat. Le corps policier a augmenté ses effectifs sur la route ce soir afin d'assurer la sécurité des piétons.

Il y a toujours des effectifs supplémentaires et ces effectifs supplémentaires s'occupent seulement de l'événement de l'Halloween. Renée-Anne St-Amant, porte-parole, SPVG

Le SPVG est sûr que les citoyens qui recevront des enfants à leur porte vendredi seront également courtois et donneront des bonbons.

Avec les informations de Claudine Richard