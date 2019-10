Benoit Charette gèrera la lutte contre les changements climatiques au Québec

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, prend en main la gestion des projets financés par le Fonds vert et devient donc le maître d’œuvre des politiques de lutte contre les changements climatiques. Le Conseil de gestion du Fonds sera aboli, tout comme la société Transition énergétique Québec.

Le gouvernement a déposé jeudi le projet de loi 42 qui dévoile les objectifs déjà annoncés en juin dernier.

Le but affiché est de simplifier la gestion du Fonds vert et sa gouvernance en clarifiant les responsabilités.

Actuellement on était avec un cadre qui manquait de souplesse et qui ne nous permettait pas de nous adapter à une réalité particulière. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Il a aussi affirmé qu'il ne craint « pas du tout » de manquer les cibles de réduction des gaz à effet de serre du Québec, même si les sommes sont investies à d'autres fins.

Selon lui, ce projet de loi est le premier jalon d'une série de mesures par lesquelles le gouvernement du Québec entend relever le défi climatique et protéger l'environnement à la hauteur des attentes internationales et de la population québécoise .

Ainsi, en plus de prendre le contrôle du Fonds vert, Benoit Charrette deviendra le conseiller du gouvernement pour tout ce qui touche les enjeux environnementaux. Il pourra donner « tout avis qu’il estime opportun pour favoriser la lutte contre les changements climatiques, notamment lorsqu’une mesure proposée n’est pas, à son avis, conforme aux principes et aux objectifs énoncés dans cette politique cadre. »

Le gouvernement veut utiliser l’argent du marché du carbone pour des projets d’infrastructure comme les transports en commun. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le projet de loi abolit le Conseil de gestion du Fonds vert (CGFV), créé en 2017. Il avait pour but d’améliorer la rigueur, la transparence et l’efficacité de la gestion des sommes destinées à la lutte contre les changements climatiques. Cette mesure avait en effet été prise après un rapport accablant du Commissaire au développement durable.

En contrepartie, certaines des responsabilités du CGFVConseil de gestion du Fonds vert seront transférées au ministre de l’Environnement.

Le projet de loi abolit également l’organisme Transition énergétique Québec « et confie au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles la responsabilité d’élaborer un plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques ».

Cette mesure fait du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, le grand responsable de cette mission.

Transition énergétique Québec, qui tirait une partie de son financement du Fonds vert, avait pour mandat de favoriser l’efficacité énergétique en aidant, par exemple, des entreprises à faire la transition entre le mazout et l’électricité comme source d’énergie afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Afin de recentrer ses objectifs, le ministre Charette a également décidé d’affecter le financement du Fonds vert rebaptisé « Fonds d’électrification et de changements climatiques » uniquement au financement de mesures visant la lutte contre les changements climatiques.

Autre nouveauté, il sera possible d’utiliser l’argent du marché du carbone pour des projets d’infrastructure comme les transports en commun.

Les cibles du gouvernement sont ambitieuses. D'ici 2030, il veut réduire de 37,5 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990.

Un fonds mal géré

Le Fonds vert a été créé en 2006 en imposant une taxe de 4 cents le litre d’essence. Une autre partie de ses finances provenait des redevances pour l’élimination de matières résiduelles et pour l’utilisation de l’eau. Dans ses plus belles années, cela représentait un peu plus d’un milliard de dollars.

Un rapport accablant du Conseil de gestion révélait en 2018 de graves lacunes dans la pertinence des projets financés à coup de centaines de millions de dollars.

Selon le rapport, seules 17 mesures sur 185 visaient la réduction des gaz à effet de serre. Par exemple, le Fonds avait financé l’installation d’ailettes au bout des ailes de certains avions d’Air Canada.

Le ministre Charrette lui-même partageait l’avis de l’ancienne administratrice, Ljiljana Latkovic qui comparait l’organisme à un buffet où les ministères n'avaient qu'à venir se servir en billets verts.