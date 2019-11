J'ai vu ma mère en rêve, de Maud Evelyne

Biographie

Originaire du Bas-Saint-Laurent, Maud Evelyne a aussi vécu à Rouyn-Noranda, à Québec, à Saint-Jean (T.-N.-L.) et à Francfort, et habite maintenant Montréal. Musicienne de métier, elle aussi autrice-compositrice-interprète, par envie de partager ses mots , et a lancé un microalbum indépendant il y a un an, Le parking aux oiseaux (Nouvelle fenêtre) .