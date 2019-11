Le plus beau matricide de la littérature américaine, de Tania Langlais

Biographie

Tania Langlais est née à Montréal en 1979. Son premier recueil, Douze bêtes aux chemises de l'homme, publié alors qu'elle n'avait que 20 ans, lui a valu d'être la plus jeune lauréate du prix Émile-Nelligan à ce jour. De plus, elle a remporté le prix Jacqueline-Déry-Mochon en 2001, le Prix de poésie Radio-Canada en 2002, et le prix Joseph-S. Stauffer en 2005. Elle a remporté un deuxième Prix de poésie Radio-Canada en 2007, et a aussi été finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général et au Prix de poésie Terrasses Saint-Sulpice de la revue Estuaire à deux reprises. Ses trois recueils, tous salués unanimement par la critique, ont été publiés aux éditions Les Herbes rouges. Son œuvre figure dans de nombreuses anthologies, au Québec et à l'étranger.