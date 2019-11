Poèmes à Muraille, de Nina Schulman

Biographie

Dans ses propres mots, Nina Schulman aime crier, prendre des notes et regarder les gens vivre de petites catastrophes ; elle a fait son école secondaire dans le quartier Saint-Michel, puis peu d’autres études après, a volé du vin dans au moins un château en France, lu quelques textes dans des bars obscurs, mais n'a publié nulle part. S'autoproclamant Professionnelle des collections , elle a été trieuse de boutons à 13 ans, archiviste post-mortem de Nelly Arcan à 15, dompteuse de chiens-loups à Rawdon et femme de ménage dans le Mile End.

Premières lignes

Ce qu’en pense le comité de sélection

« D’une simplicité désarmante, ces Poèmes à Muraille se présentent comme une invitation à construire et déconstruire sans fin une maison imaginée; métaphore parfaite de l’intimité amoureuse et de la vie intérieure. L’aveu qui se déploie et se tisse peu à peu au fil des vers se lit comme une confession d’une sincérité douce et brutale à la fois. Les images sont d’une grande force et le rythme, d’une justesse redoutable. »

Véronique Cyr, membre du comité de sélection 2019