Le ministre de l'Éducation répond aux élèves gaspésiens

J'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai décidé de répondre directement aux élèves , lance le ministre dans une vidéo de près de cinq minutes.

Si tous les élèves interpellés se sont réjouis de voir que le ministre avait pris le temps de leur répondre, certains ont tenu à apporter quelques précisions.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Justine Caron aimerait que le gymnase de son école soit plus grand et mieux équipé. Photo : Gracieuseté : Christine Gardner

C'est trop cool! Je vais dire ça à mon professeur d'éducation physique , s'est exclamée Justine Caron.

L'élève de 3e année à l'École Noël-Fortin, à Matane, rappelle toutefois l'urgence d'agir rapidement pour améliorer le gymnase de son école.

On n'a plus de place dans le gymnase et il est quasiment dangereux. On ne peut pas faire beaucoup de jeux. [ Faudrait que ça se fasse ] pas la semaine prochaine, mais peut-être l'année prochaine , souligne la jeune fille âgée de neuf ans.

De son côté, Tom Gaudet estime que le ministre Roberge a mal compris son propos.

J'ai pas vraiment dit que j'étais d'accord avec les profs. Le ministre croyait que je voulais que les profs soient plus compréhensifs, qu'ils sachent ce qu'on veut, mais moi je voulais plus que ce soit les enfants qui décident ce qu'on fait, à quelle période on remet nos choses, tsé. Je crois qu'il n'a juste pas bien compris ça , précise l'élève de 4e année à l'École des Quatre-Temps, de Nouvelle.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Tom Gaudet aimerait rencontrer le ministre de l'Éducation en personne pour lui expliquer ses idées. Photo : Gracieuseté : Véronique St-Onge

J'ai dit à maman que je voulais vraiment parler au ministre en personne parce que je voulais vraiment qu'il m'écoute bien, pas qu'il m'entende à moitié. Tom Gaudet, 9 ans

L'écoute et la générosité du ministre de l'Éducation ont toutefois beaucoup plu à Rafael Figueroa St-Onge.

C'est quand même cool parce qu'il n'est pas n'importe qui, c'est quand même le ministre de l'Éducation , fait remarquer l'élève de 6e année à l'École Bourg, de Carleton-sur-Mer.

D'après moi, c'est quelqu'un d'ouvert aux jeunes, à leur écoute, parce qu'il y a des millions de jeunes au Québec. On n'a pas fait ça pour rien, c'est le fun que nos suggestions se soient rendues jusqu'à lui. Rafael Figueroa St-Onge, 11 ans

Je trouve ça quand même fou qu'il investisse [ 2,3 milliards ] de dollars sur les cours de récré et les gymnases, c'est comme ok c'est beaucoup, c'est quand même généreux de faire ça , ajoute-t-il.

Rafael Figueroa St-Onge avait proposé de rendre les matières plus amusantes pour les élèves. Photo : Gracieuseté : Esteban Figueroa

Cependant, le ministre semblait s'adresser uniquement aux enfants, selon Mariloup Gaudet.

Il parlait plus pour les plus jeunes... moi je suis en secondaire deux, il y a une différence , souligne l'adolescente de 13 ans qui fréquente l'École Antoine-Bernard, de Carleton-sur-Mer.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Mariloup Gaudet aimerait qu'il y ait moins de gaspillage de papier dans les écoles. Photo : Gracieuseté : Véronique St-Onge

C'est cool qu'il nous ait répondu, c'est le fun, mais il a un peu déformé nos réponses , ajoute-t-elle.

Moi, ce que je pense c'est qu'il faudrait prendre les tablettes et l'informatique pour moins gaspiller de papier et lui, il disait ça pour nous garder accrochés et motivés, c'est pas vraiment ça que j'ai voulu dire , précise Mariloup.

Enfin, Noé Bélanger, se réjouit que le ministre de l'Éducation ait répondu directement au manque de programmes spécialisés.

Je suis très content, ça propose des activités assez diversifiées à plusieurs élèves et c'est gratuit, tu peux essayer une activité et si tu ne l'aimes pas, te retirer , constate l'élève de 4e secondaire à l'École C-E-Pouliot, de Gaspé.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Noé Bélanger constate que les programmes scolaires offerts en Gaspésie ne répondent pas aux intérêts de tous les élèves. Photo : Gracieuseté : Noé Bélanger

Il observe même que des projets sont déjà en voie de se concrétiser grâce aux investissements mentionnés par le ministre.

Des enseignants d'éducation physique m'ont parlé de certains projets en lien avec les activités parascolaires et l'argent débloqué pour ces projets-là. Noé Bélanger, 15 ans

Noé espère maintenant que ces projets verront le jour dès l'an prochain, avant la fin de ses études secondaires.