La fabrication des vitraux, de Benjamin Lachance

Biographie

Benjamin Lachance est né à Pointe-aux-Trembles, dans la coopérative d’habitation Le Colombier, près des raffineries. De la fenêtre de sa chambre, il entendait les sirènes d’alarme de Suncor, le vrombissement des trains du CN et les bateaux marchands allant et venant sur le fleuve Saint-Laurent, près de la rue Notre-Dame. Maintenant, il vit à Rivière-des-Prairies. C’est dire comme l’est de Montréal le représente bien, avec ses quartiers industriels et gris. Aussi, il n’a jamais écrit de livre.

Premières lignes

Ce qu’en pense le comité de sélection

« De la lumière et des couleurs! De la lumière et des odeurs! De la lumière et deux corps qui s’intriquent jusqu’à l’épuisement. L’écriture de ce poème est belle et envoûtante à en crever. »

Alain Agnessan, membre du comité de sélection 2019