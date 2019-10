Vers des solutions au manque de main-d'oeuvre dans les Comtés unis de Prescott et Russell

Ces effets, Claude Thériault, qui est propriétaire d’un magasin d’appareils électroniques à Hawkesbury, les connaît trop bien. Cela fait cinq ans qu’il éprouve des difficultés à recruter des employés.

Depuis cinq ans, Claude Thériault, un commerçant de Hawkesbury, éprouve des difficultés à recruter de la main-d’oeuvre. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

On paye quand même bien. On ne travaille pas les dimanches. On ne travaille pas les soirs [de] semaine. Ce sont des belles heures. On a beau passer des publicités, des annonces. Et malgré tout ça, on ne vient pas à bout d’avoir des employés qualifiés , raconte le commerçant.

Claude Thériault est loin d’être le seul dans la région à devoir composer avec cette réalité, comme l’a démontré un sondage récent mené par les CUPRComtés unis des Prescott et Russell auprès de quelque 560 entreprises.

Selon le document, 45 % des employeurs [dans les CUPR] éprouvent présentement des difficultés au chapitre de l’embauche .

Le Bureau de développement économique et touristique des CUPRComtés unis des Prescott et Russell , qui a produit le rapport, en a pris acte. La suite logique des choses, c’est d’obtenir un portrait exact de la situation.

Ainsi, au cours des prochaines semaines, bon nombre d’entreprises et de chercheurs d’emploi seront sondés afin d’identifier des pistes de solution à cette crise. Les CUPRComtés unis des Prescott et Russell sont appuyés par le Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell (CSEPR) pour mener à bien ce coup de sonde.

De gauche à droite : la directrice générale du CSEPR, Caroline Arcand, et la chargée de projets au Bureau du développement économique et touristique des CUPR, Geneviève Bougie. Photo : Radio-Canada

On envisage aussi de mettre en place une campagne d’attractivité mettant entre autres en valeur la situation géographique enviable des CUPRComtés unis des Prescott et Russell et le climat des affaires favorable qui y règne.

Il va falloir essayer de se démarquer des autres régions, parce [qu’on] a tous le même problème et on essaie probablement d’attirer les mêmes personnes , explique Geneviève Bougie, chargée de projets au Bureau de développement économique et touristique des CUPRComtés unis des Prescott et Russell .

À l’heure actuelle, environ 400 postes vacants sont disponibles dans la banque d’emplois du CSEPRCentre de services à l’emploi de Prescott-Russell .

Le phénomène ne va pas s’en aller en s’améliorant. La norme sera qu’on va demeurer en pénurie de main-d’œuvre encore pour plusieurs années. […] Les organisations, les municipalités, les CUPR, le CSEPR, on travaille de concert pour essayer de trouver des solutions , indique la directrice générale du CSEPRCentre de services à l’emploi de Prescott-Russell , Caroline Arcand.

L’organisme travaille déjà d’arrache-pied pour combler les besoins en main-d’œuvre des entreprises de la région. Un programme de bourses d’études pour freiner l’exode des jeunes a été mis sur pied. Le pourvoyeur de services d’aide à l’emploi a aussi recours à des initiatives pour inciter les immigrants francophones qualifiés à venir s’établir et travailler dans les CUPRComtés unis des Prescott et Russell .

Une délégation du CSEPRCentre de services à l’emploi de Prescott-Russell va d’ailleurs participer à Destination Canada, un forum sur la mobilité qui aura lieu à Paris et à Bruxelles au mois de novembre.

Des candidats ayant les qualifications recherchées ont été préalablement triés sur le volet par l’ambassade du Canada à Paris.

On [va faire] littéralement les entrevues et le recrutement spécifique pour des postes à combler chez nos employeurs , ajoute Caroline Arcand.