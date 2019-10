Technologies Orbite face au démantèlement

Les espoirs de reprise s’éteignent peu à peu pour une possible relance de l’usine d’alumine de haute pureté de Cap-Chat. À moins d’une offre de la dernière heure, l’usine de Technologies Orbite sera démantelée.

Les trois acheteurs qui avaient démontré de l’intérêt à la fin de l’été pour reprendre l’usine ont finalement décidé de ne pas investir.

Le syndic indique dans son dernier rapport que le démantèlement ordonné de l’usine est la seule option restante afin de maximiser la réalisation des actifs.

Appelé à commenter, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, affirme que le gouvernement ne peut pas être repreneur d’un tel projet, mais ajoute que Québec est toujours prêt à accompagner un acheteur de dernière minute qui serait tenté par une acquisition à rabais et qui souhaiterait relancer certaines activités.

Toutefois, l’étape prévue est le démantèlement de l’usine, confirme Pierre Fitzgibbon. On n’a pas baissé les bras complètement, mais on est rendu à la neuvième manche.

Le ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon explique que son gouvernement ne peut pas être le principal repreneur de Technologies Orbite (archives) Photo : Radio-Canada

Hormis cinq personnes, tous les employés de Technologies Orbite ont été mis à pied.

Un plan de démantèlement ainsi qu’un budget devront être présentés pour approbation aux créanciers.

Un gestionnaire de projet sera embauché par le syndic pour surveiller les travaux qui pourraient s'étendre sur un an. L'entreprise GPH a fait part de son intérêt. GPH a notamment géré le chantier de démantèlement et de reconstruction de l'usine de Temrex à Nouvelle.

Recyclage du bâtiment

Pour sa part, le préfet de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, souhaite éviter la démolition complète des installations. Il rappelle que l’usine a déjà abrité Alpha-Quartz, une filiale de la multinationale Sural, spécialisée dans la fabrication de quartz synthétique.

Le préfet indique avoir déjà contacté Investissement Québec pour trouver une nouvelle vocation au bâtiment, situé dans le parc industriel de Cap-Chat. Je suis certain qu’il a quelqu’un quelque part qui pourrait trouver un intérêt, soit dans le domaine de l’alumine, soit dans un autre domaine. Ce bâtiment a un fort potentiel et je suis certain qu’on va trouver un repreneur.

Le préfet admet que c’est un coup dur pour la région qui fondait beaucoup d’espoir sur ce projet qui aurait créé une quarantaine d’emplois à Cap-Chat dans un domaine de haute technologie.

Plusieurs jeunes familles avaient d’ailleurs commencé à s’installer dans la région. Il y a tous les actionnaires qui ont perdu de l’argent, mais la plus grosse perte ce sont toutes ces jeunes familles qui voulaient s’installer sur le territoire. On voyait une certaine relève et une belle lueur d’espoir pour nos communautés.

10 ans d'espoirs

Technologies Orbite s'est installée à Cap-Chat en 2009 avec l'intention de moderniser le bâtiment et d'y installer des équipements pour extraire et transformer l'argile alumineuse du gisement de Saint-Madeleine-de-Rivière-Madeleine.

La compagnie, qui souhaitait produire de l’alumine de haute pureté selon un nouveau procédé non éprouvé, a été confrontée à de nombreuses difficultés tout au long des travaux de modernisation, qui ont été parsemés de nombreux retards.

L’entreprise n’a finalement jamais réussi à régler les problèmes de son calcinateur, pièce maîtresse de sa technologie, et à produire de l’alumine de haute pureté sur une base industrielle.

Technologies Orbite, qui s’est mise sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, avait cessé sa production au printemps 2017.

Après une entente avec le fabricant du calcinateur, Outotec, Technologies Orbite a tenté pendant plusieurs mois d’apporter les modifications nécessaires pour lancer la production, en vain. Un montant de 14 millions a été investi durant cette période.

Usine de Technologies Orbite Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Elle a mis fin à ses activités en juin dernier. Le système, avait alors indiqué la compagnie par voie de communiqué, n’a jamais été assez robuste pour assurer une production fiable sans bris et sans ralentissement.

Selon la compagnie, les problèmes de fonctionnement ont toujours été le résultat direct de problèmes d’équipements et non pas de problèmes avec le procédé.

Le syndic PricewaterhouseCoopers a depuis entrepris des démarches pour la vente ou la liquidation des actifs.

Liquidation des actifs

Lundi dernier, la Cour supérieure a rendu une nouvelle ordonnance qui prolonge jusqu'au 26 novembre 2019 la suspension des procédures contre Technologies Orbite. Le syndic avait demandé une prolongation jusqu’au 15 décembre.

Le contrôleur a aussi obtenu des pouvoirs accrus en raison de la démission en octobre des dirigeants et administrateurs de la compagnie qui ont été incapables de renouveler leur police d’assurance. Une somme de 385 000 $ sera aussi versée aux employés-clés.

Technologies Orbite compte cinq créanciers privilégiés. Au moment d’avoir recours à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en 2017, la société devait plus de 40 millions de dollars à ses créanciers.

En 2014, Québec annonce un premier investissement de 10 millions dans l'usine Orbite de Cap-Chat Photo : Radio-Canada

Plus de 300 petites et grandes entreprises figuraient sur la liste des créanciers, dont les gouvernements fédéral et provincial.

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, prévoit d'annoncer prochainement un programme d’aide aux régions qui pourrait venir soutenir d’autres projets en Haute-Gaspésie.