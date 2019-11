Biographie

Alphiya Joncas est née à Saratov, en Russie, et a grandi à Havre-aux-Maisons, aux Îles-de-la-Madeleine. Détentrice d’un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’Université Laval, elle vit et travaille aux Îles-de-la-Madeleine. Elle a présenté son travail lors d’une exposition individuelle au centre d’artistes AdMare (Îles-de-la-Madeleine, 2017). Elle a également participé à des expositions collectives : à VU (Québec, 2017), à Espace )( parenthèse (Québec, 2019) et à la bibliothèque Monique Corriveau dans le cadre du volet jeunes commissaires de Manif d'art 9 – la biennale de Québec (Québec, 2019). Un de ses textes à été publié dans le volume L’Organe, magazine publié par des étudiants et étudiantes de l’Université Concordia.

Premières lignes

Je suis une enfant-tempête à retardement



C’est que je me croyais accalmie.



J’ai des amis-Perséides

pour quand j’ai besoin de me sentir minuscule et immense à la fois



J’ai des roches-amies

dont je leste mes poches

garder mon corps-bourrasque près des sols



avant les grandes dérives

Ce qu’en pense le comité de sélection

« Texte simple, épuré, efficace, soigné. On sent la grandeur des paysages, les grands espaces, le ciel ouvert et le vent qui souffle. Tiraillement intérieur intime mais aussi, quête classique; cette bataille récurrente de vouloir partir ou rester. Superbe manipulations, figures de style fortes, telles que le drap des vagues, la personnification du phare. »

Miriam Cusson, membre du comité de sélection 2019

