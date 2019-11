Des poignées suspendues seront installées en mai dans les métros Azur

Dès le mois de mai prochain, les usagers des trains Azur pourront s'agripper à des sangles au cours de leurs déplacements. La Société de transport de Montréal (STM) va procéder à un appel d'offres début 2020, afin de répondre à plus d'une centaine de plaintes de clients jugeant les barres horizontales trop hautes.

Ces poignées suspendues seront installées dans les 54 trains actuels, ainsi que dans les 17 autres qui seront livrés au printemps.

Au total, 172 sangles seront accrochées dans chaque métro, a appris Radio-Canada. Il y aura ainsi deux ou trois sangles par barre horizontale.

La STM n'a pas souhaité dévoiler le coût prévu « pour éviter d'influencer le marché », indique le porte-parole de l'organisme, Philippe Déry.

Plus de 100 plaintes

Pourquoi installer ces sangles, plus de trois ans après l'inauguration de ces trains Azur? En guise de réponse, la STM indique être « à l'écoute des besoins de ses clients ».

Au total, la STM a reçu 105 plaintes d'usagers se plaignant de la hauteur des barres horizontales qui permettent de se tenir lors des déplacements du métro, depuis l'inauguration, en février 2016, du premier train Azur à Montréal.

Contrairement aux barres horizontales des anciens métros, situées plus bas, celles des trains Azur se retrouvent à près de deux mètres du sol (6 pieds, 6 pouces).

« Les barres sont plus basses dans les MR-73 et [...] certains clients se plaignent de s’y heurter la tête », souligne Philippe Déry.

Selon ce dernier, baisser la hauteur de ces barres horizontales n'était pas possible. Cela « nécessiterait des travaux plus importants et cette option n’est pas envisagée. »

La commande de ces sangles aura lieu en février et l'installation se fera par la suite dans les ateliers de la STM. « [L'installation] n’aura aucun impact sur le service, puisque nous procéderons de façon graduelle lorsque nos trains sont déjà prévus pour être immobilisés », ajoute-t-il.

Une meilleure répartition des voyageurs, espère la STM

Avec ce dispositif, qui a été testé au cours d'une journée à la fin du mois de mai, la STM vise une amélioration des déplacements.

« Nous estimons que ce projet contribuera à améliorer les déplacements en métro et pourra avoir un effet bénéfique sur la répartition des clients à bord des trains Azur, ce qui permettra de maximiser l’utilisation de l’espace dans les nouvelles rames », explique Philippe Déry.