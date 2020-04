Pas l’ombre d’un chêne à Île-des-Chênes

À Île-des-Chênes, il n’y a pas un seul chêne! , lance Jacques Trudeau, maître de poste à la retraite depuis juillet 2019. Ces arbres se trouvent plutôt à Oak Island Settlement, au sud-est du village.

Lieux-dits manitobains : Jacques Trudeau explique pourquoi on ne trouve pas de chêne à Île-des-Chênes

Jacques Trudeau explique que le village a reçu son nom dans le contexte d’une inondation, en 1826.

Les Métis de Saint-Vital connaissaient Île-des-Chênes parce qu’ils venaient y chercher du bois de chauffage et aussi du bois pour construire des charrettes de la rivière Rouge. Ils savaient que c’était un terrain plus élevé. Quand ils sont venus ici, il semble que les chênes étaient entourés d’eau. D’où le nom Île-des-Chênes.

