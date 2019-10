Les midibus, des citrons ?

Quand est-ce qu'on considère qu'on a un citron ? , se questionne le conseiller municipal de l'opposition, Jean Rousseau, invitant le RTC à penser à un plan B .

Jean Rousseau craint que les utilisateurs du RTC doivent revivre un autre écolobus . Ces petits autobus ont dû être retirés de la circulation en 2015 après avoir connu plusieurs ratées.

C'est pas vrai que les citoyens de la Ville de Québec vont encore être des cobayes pendant plusieurs années pour des autobus qu'on achète et qu’on teste. Jean-François Gosselin, chef de l'opposition

Le chef de Québec 21 ajoute que la Ville de Québec doit se pencher sur de possibles recours envers l’entreprise croit le chef de l’opposition.

La démission de Rémy Normand réclamée

M. Normand doit réfléchir à son avenir. Ça fait beaucoup de cafouillage , déplore Jean-François Gosselin, faisant notamment référence au dossier sur les coûts d’aménagement du tramway.

Je suis bien en poste , réplique M.Normand. Pour le président du RTC, il n'est pas question de démissionner et de remettre en question l’achat des 64 midibus.

C'est un bon véhicule et vous allez les avoir dans la face durant 14-15 ans comme tous les autres bus. Rémy Normand, président du RTC

Il précise que tous les frais de réparations sont assumés par le fabricant.

L’achat des midibus « une erreur », dit Paul Shoiry

L’ancien vice-président du Réseau de transport de la Capitale, Paul Shoiry se demande pourquoi l’administration a préféré des véhicules peu fiables fabriqués à l’étranger, plutôt que d’encourager des entreprises québécoises qui avaient fait leurs preuves.

Selon cet ancien chef de Démocratie Québec, il est incompréhensible que la Ville ait opté pour une entreprise belge dont les lacunes étaient connues depuis plusieurs années.

Paul Shoiry ancien élu municipal et Chef de Démocratie Québec de 2013 à 2017. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Dans le passé, le RTC a regardé le constructeur Van Hool pour d'autres types de véhicules, entre autres le véhicule articulé qu'on voit sur les lignes Métrobus , se rappelle Paul Shoiry.

Van Hool avait déjà vendu ce véhicule-là au réseau de transport de Longueuil lorsque j'étais au RTC. Nous étions allés voir comment ça se passait. À Longueuil, ces autobus ne faisaient pas le travail, ils étaient souvent brisées et passaient plus de temps dans le garage que sur la route. Le RTC avait donc écarté Van Hool il y a une vingtaine d’années .

Selon l’ancien vice-président du RTC, Van Hool conçoit des véhicules mésadaptés pour l’Amérique du Nord.

C'est un véhicule européen, conçu pour l'Europe , croit-il. Ce n'est pas un véhicule conçu pour le Québec, et encore moins pour la Ville de Québec, où il y a de la neige, du verglas, de la glace, des côtes... Ça prend un véhicule très fiable. Si on n'a pas la fiabilité, on ne peut pas transporter du monde .

À son avis, les problèmes répétés rencontrés en période d’essai du midibus auraient dû allumer des voyants rouges.

Avec les informations de Guylaine Bussière et de Nicolas Vigneault