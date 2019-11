Marelle et discorde, de Mikael Gravelle

Biographie

Mikael Gravelle est étudiant en bande dessinée et en graphisme à l'Université du Québec en Outaouais. Il travaille en marketing et a précédemment travaillé dans le domaine de l'édition. Il écrit présentement un album jeunesse ainsi que son premier recueil de poésie. Passionné par la photographie, le dessin et « l'art qui dérange », il aspire à vivre de ses illustrations et de ses textes.