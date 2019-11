Le gouvernement Ford veut vous simplifier la vie

Ce n'est un secret pour personne, le gouvernement Ford souhaite faciliter la vie aux entrepreneurs et il est même allé jusqu'à créer un rôle de ministre délégué à la Réduction des formalités administratives. Voici d'ailleurs quelques mesures concrètes annoncées par le ministre qui pourraient avoir un impact dans votre quotidien.

Ouverts aux chiens

Les restaurateurs de la province pourront dorénavant décider eux-mêmes s'ils acceptent des clients accompagnés d'un chien sur leur terrasse. Les chiens pourraient aussi être les bienvenus dans des aires de repas intérieures où seuls des boissons et des aliments à faible risque sont servis, comme des aliments déjà emballés. La mesure vise par exemple les microbrasseries. Avec cette mesure, l'Ontario emboîte le pas au Nouveau-Brunswick et à la Colombie-Britannique où ce genre de règles plus souples existent déjà.

Les chiens pourraient bientôt avoir accès à bien des terrasses en Ontario. Photo : iStock

Circulation interprovinciale de l'alcool

Le gouvernement élimine les limites sur les quantités de bière, de vin et de spiritueux qu'un individu peut apporter en Ontario à partir d'une autre province. L'alcool apporté sur le territoire ontarien doit cependant être pour une consommation personnelle seulement. Le gouvernement dit ainsi vouloir offrir un plus grand choix de produits à la population.

Il pourrait ne plus y avoir de limite sur la quantité d'alcool qu'un individu peut apporter en Ontario. Photo : CBC

Attendre l'avion, un verre à la main

S'il est adopté, le projet de loi permettra d'étendre les heures de vente d'alcool dans les aéroports internationaux en Ontario. Avec les modifications proposées, les bars et les restaurants titulaires d'un permis pourront vendre de l'alcool 24 heures par jour, plutôt qu’entre 9 h et 2 h comme c'est le cas actuellement.

Obtenir ses données de consommation énergétique

Le gouvernement étudie la possibilité d'élargir la portée du programme du Bouton vert à l'échelle de la province. Il s'agit d'un outil en ligne qui permet aux Ontariens d'avoir accès à des renseignements sur leur consommation d'électricité, de gaz naturel et d'eau. Avec cette mesure, le gouvernement croit qu'il serait plus facile pour les ménages et les entreprises de gérer leur consommation d’énergie et d’eau et de la ménager .

Plus facile de circuler en VTT

À l'heure actuelle, le Code de la route en Ontario ne permet pas aux véhicules tout-terrain de se promener sur ou le long des routes municipales pour accéder aux sentiers. Or, une fois adopté, le projet de loi donnera le pouvoir aux municipalités d'autoriser les véhicules tout-terrain à circuler sur leur réseau routier. Le gouvernement croit que la mesure va favoriser la pratique du VTT, une activité populaire, qui soutient le tourisme et contribue à l'économie .

Un véhicule tout-terrain. Photo : Getty Images / Kyryl Gorlov

Moins d'obligations pour les banques alimentaires

Les exigences sanitaires auxquelles doivent se plier les banques alimentaires sont inutilement lourdes selon le gouvernement, puisqu'elles s'apparentent à celles imposées aux chaînes de restauration rapide. Les banques alimentaires doivent par exemple posséder de l'équipement de nettoyage industriel et faire appel à un préposé à la manipulation des ingrédients agréé. Avec le projet de loi, les organismes de bienfaisance qui servent des aliments sans grand risque pourront se conformer à un plus petit nombre d'exigences sanitaires.