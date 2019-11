Feu, de Valérie Forgues

Biographie

Originaire de Château-Richer, dans la Côte-de-Beaupré, Valérie Forgues vit à Québec. Titulaire d'une maîtrise en études littéraires de l’Université Laval, elle s’intéresse au récit de soi et à l’intime, à la mémoire et au deuil. Depuis 2009, ses mots l’ont portée dans plusieurs festivals et résidences, au Québec comme à l’étranger. Elle partage son temps entre l’écriture, la codirection littéraire au Lézard amoureux, la critique en poésie et son travail en bibliothèque. Son dernier livre de poèmes, Jeanne forever, écrit avec Stéphanie Filion, est paru en 2018.